خاص.. دوديك: أتذكر هيثم فاروق وقدمه القوية ومشاجرته مع زميلنا في فينورد

تغنى البولندي ييرزي دوديك، حارس مرمى ريال مدريد وليفربول السابق، بـ هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق.

وزامل دوديك، هيثم فاروق في فريق فينورد، حيث سبق للحارس البولندي اللعب للفريق الهولندي بين عامي 1996 و2001 قبل الانتقال لـ ليفربول.

هيثم فاروق بجوار دوديك في فريق فينورد

وقال دوديك، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "أتذكر هيثم بالطبع، هو شخص رائع! كلاعب قوي جدا، كما أتذكر القدم اليسرى لديه ومدى قوتها. أرسل تحياتي له".

وأضاف: "أتذكر مشاجرته مع لاعب يُدعى جيفري كلايز في غرفة التدريب وخلع الملابس، كان رجلًا طيبًا".

ييرزي دوديك، حارس مرمى بولندا السابق، سبق له اللعب لفريقي ريال مدريد وليفربول، وكان وما زال أسطورة من أساطير الريدز.

دوديك كان سببًا في إهداء ليفربول واحدة من أغلى وأهم البطولات في تاريخ الريدز، وهي الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2005 أمام ميلان الإيطالي، بتصدياته التاريخية في المباراة وركلات الجزاء، فكان بطلًا لقلعة الريدز.