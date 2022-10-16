عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. دوديك: أتذكر هيثم فاروق وقدمه القوية ومشاجرته مع زميلنا في فينورد

هيثم فاروق
هيثم فاروق

تغنى البولندي ييرزي دوديك، حارس مرمى ريال مدريد وليفربول السابق، بـ هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق.

وزامل دوديك، هيثم فاروق في فريق فينورد، حيث سبق للحارس البولندي اللعب للفريق الهولندي بين عامي 1996 و2001 قبل الانتقال لـ ليفربول.

هيثم فاروق بجوار دوديك في فريق فينورد

وقال دوديك، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "أتذكر هيثم بالطبع، هو شخص رائع! كلاعب قوي جدا، كما أتذكر القدم اليسرى لديه ومدى قوتها. أرسل تحياتي له".

وأضاف: "أتذكر مشاجرته مع لاعب يُدعى جيفري كلايز في غرفة التدريب وخلع الملابس، كان رجلًا طيبًا".

ييرزي دوديك، حارس مرمى بولندا السابق، سبق له اللعب لفريقي ريال مدريد وليفربول، وكان وما زال أسطورة من أساطير الريدز.

دوديك كان سببًا في إهداء ليفربول واحدة من أغلى وأهم البطولات في تاريخ الريدز، وهي الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2005 أمام ميلان الإيطالي، بتصدياته التاريخية في المباراة وركلات الجزاء، فكان بطلًا لقلعة الريدز.

ييرزي دوديك هيثم فاروق الزمالك دوديك ريال مدريد ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مأساة بالإسكندرية.. تأنيب الضمير يقود شاب للقفز من السادس بعد التسبب في موت أخيه

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

بعد ارتفاع الدواجن.. مفاجأة في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع البرازيلي جيوفاني سانتانا

شرف للنادي.. أمير مرتضى منصور يعلق على تجديد عقد فيريرا

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى لمستشفى 500500 للأورام 

خاص.. دوديك: أتذكر هيثم فاروق وقدمه القوية ومشاجرته مع زميلنا في فينورد

أمير مرتضى منصور: تعديل عقود عبد المجيد ونيمار.. ونرفض التسويات مع كهربا

براءة حسن شاكوش في اتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مرئي.. تعرف على الفرق بين البكتيريا والفيروسات

لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

لن تتوقع.. طريقة واحدة فقط لحماية الأطفال من الحصبة

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

فيديو

مخدرات أم ثلج.. احتفال أحمد عبد القادر بعد هدفه يسبب أزمة

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس.. فيديو جراف

تورمت عينيها.. ماذا حدث لـ غادة عبد الرازق داخل منزلها

تحذير عاجل.. تقلبات جوية وأمطار قوية بالمحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ