عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الموقع الرسمي للخارجية يبرز مقال مستشار المفتي حول مؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"

ابراهيم نجم
ابراهيم نجم

نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية مقالًا باللغة الإنجليزية للدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- حول المؤتمر العالمي السابع للإفتاء الذي سيُعقد في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر

 ويتناول الدكتور إبراهيم نجم فيه مفهوم التنمية المستدامة، وأنه مصطلح ليس بجديد، ولكنه قديم قِدم البشرية، منذ خلق الله الإنسان ووضعه خلفًا له على الأرض.

وأضاف الدكتور إبراهيم نجم، في مقاله المنشور على موقع الخارجية المصرية، أن الأرض ومواردها أمانة؛ لذا يجب العناية بها وحمايتها والحفاظ عليها في المستقبل لتلبية احتياجات كلٍّ من الحياة البشرية وغير البشرية.

كما أوضح أنه لسوء الحظ فإن التأثير التراكمي لأنشطة الإنسان على الأرض كاد يقترب من تدميرها، حيث أطلقت الثورة الصناعية التي بدأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر حقبة من التغيير استمرت منذ ذلك الحين في تغيير عالمنا، وعلى الرغم من حقيقة أن التصنيع أحدث العديد من التغييرات الإيجابية، فإنه قوَّض الصحة العامة لبيئتنا، وكذلك صحة المجتمع.

في السياق ذاته أكد مستشار مفتي الجمهورية أنَّ العالم استيقظ أخيرًا على حقيقة أن الإنسان يقف الآن على مفترق طرق البقاء أو الدمار، ولقد سمح لنا هذا الإدراك أن نلتزم بعدم إلحاق الضرر بعالمنا، والبحث عن حلول للوجود والتطور دون تعريض الأجيال القادمة للخطر، وتوجيه جميع الجهود نحو التنمية المستدامة.

وتابع مؤكدًا أنه لا يمكن تحفيز التنمية المستدامة الحقيقية عندما يكون الحفاظ على الثروة والموارد المادية هو تركيزنا الوحيد، ونحن على يقين من أن الطريق إلى التنمية لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الفرد وكل ما يتعلق به دينيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا في قلب عملية التنمية.

 وأوضح أن التنمية المستدامة هي قيمة متأصلة في الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص؛ بمعنى أنها تلبي الاحتياجات الروحية والمادية للحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، وأن التنمية المستدامة هي أحد أهداف الشريعة الإسلامية التي تسعى إلى تعزيز الدين والحياة والفكر والازدهار والشرف والكرامة للناس، وأنَّ تحقيق هذه الأهداف هو الانعكاس الحقيقي للتنمية المستدامة.

وأشار مستشار المفتي في مقاله إلى أن الفتوى تلعب دَورًا فاعلًا ومحوريًّا في جميع القضايا المتعلقة بالإنسان وتطوره، ونظرًا لإلحاح وضعنا العالمي، فلا عجب أنَّ دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة للإفتاء، تخصص مؤتمر هذا العام لموضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، حيث الْتزمت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم منذ إنشائها، باستكشاف القضايا ذات الصلة بمجتمع المسلمين في جميع أنحاء العالم، والعالم بأسره، وكذلك معالجة التعقيدات التي يطرحها كلُّ عصر، وتطور قضايا غير مسبوقة وتحديات لم تتعرض لها الأجيال السابقة.

كما تحدث عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المؤتمر، وفي مقدمتها تقديم تعريف شامل للتنمية المستدامة، وتجذير المفهوم في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتقديم أمثلة على التنمية المستدامة المنصوص عليها في هذه النصوص الأولية للإسلام، وكذلك غرس وترسيخ قيم التنمية المستدامة في العالم الإسلامي الحديث، وإنتاج نتائج علمية قوية قادرة على تحقيق مساهمات قيمة في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

كذلك أشار إلى سعي المؤتمر لإبراز دَور الفتوى في تحقيق أهداف مجتمعية معينة، مثل السلام والأمن والعدالة على المستوى العالمي، والتعاون والتكامل على المستوى الإنساني، وبناء مؤسسات قوية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة، وخاصة في دعم الاقتصادات الوطنية، وتشجيع الصناعة والابتكار، والقضاء على الفقر والجوع والبطالة، وتحقيق الرخاء لجميع الناس.

وفي ختام مقاله شدَّد على أن المؤتمر سيخصص وقتًا طويلًا لمناقشة دَور الفتوى في تحقيق الأهداف البيئية للتنمية المستدامة، ولا سيما تغير المناخ وتمكين المرأة.

 

رابط المقال : https://mfaegypt.org/2022/10/16/fatwa-and-sustainable-development-goals/

الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية موقع الخارجية المصرية مستشار مفتي الجمهورية مستشار المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 2 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد 16-10-2022

قفزة في أسعار زيوت الطعام.. الحرب الروسية والاستيراد والتجار في قفص الاتهام

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم 2/ 0 على برشلونة في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

شمسي وقمري.. نسرين طافش بإطلالة كاجوال تكشف رشاقتها

جيب شورت.. رانيا يوسف بإطلاله جريئة تكشف أنوثتها| شاهد

فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

مصطفى كامل يجمد عضوية سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيله للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ