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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس الصفقات الجديدة بالزمالك | أمير مرتضى: عقدنا شراكة مع فيريرا لتنفيذ طلباته.. واللاعبون يعلنون التحدي وويوجهون رسالة للإدارة والجماهير.. فيديو وصور

مؤتمر تقديم صفقات
مؤتمر تقديم صفقات الزمالك الجديدة

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه كانت هناك شراكة بين إدارة الكرة والمدير الفني جوسفالدو فيريرا حول الصفقات الجديدة للموسم الجديد.

وتابع المشرف على الكرة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة  قائلا :" ركزنا على تنفيذ الاحتياجات وحدثت مستجدات بسبب ظهور اللاعبين الشباب بشكل قوي وكانت هناك كواليس في الصفقات خاصة والجميع يعلم أزمة إيقاف القيد ".

وأضاف أمير مرتضى قائلا:" كانت معادلة صعبة للحفاظ على قوام الفريق، بالإضافة إلى التدعيم بالصفقات التي يحتاجها الفريق، بعد إيقاف القيد لفترتين، وحسمنا كل الصفقات التي طلبها المدير الفني وأكثر، وسيتم تقييم الفريق حتى يناير؛ لمعرفة ما إذا كان الزمالك سيحتاج صفقات جديدة أم لا في فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع المشرف على الكرة قائلا:" دونجا تعرض لإصابة قبل توقيع العقود النهائية بـ48 ساعة، والزمالك أنهى احتياجاته في الموسم الجديد من الصفقات".

وشدد أمير مرتضى على أن الأهم كان خلق الدافع للاعبين في القائمة للحفاظ على تركيز كل لاعب بالفريق،  وكان هناك هدف أكبر من الصفقات؛ وهو المحاربة على الدوري والكأس .

وتابع :" استطعنا تحقيق المطلوب، بجانب الحفاظ على اللاعبين، ووضع نظام للفريق، وتقديم شباب واعد خاضوا حوالي 16 أو 17 مباراة، وأصبحوا مؤثرين، وأعتبرهم الآن ليسوا شبابًا؛ بل لاعبين للفريق الأول .

وأكد المشرف على الكرة أن المعادلة كانت صعبة بالحفاظ على الجيل الحالي مع تجديد دماء الفريق بصفقات قوية، و الزمالك كسب لاعبين وبطولات ومدير فني .

صفقات الزمالك الجديدة يوجهون رسالة للإدارة والجماهير

يوسف حسن

أبدى يوسف حسن مهاجم فريق الزمالك الجديد سعادته بالانتقال للفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، موضحا أنه حقق حلم من أحلامه.

وتابع اللاعب:" أشكر جميع من ساهم في انضمامي للزمالك، وسنسعى لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد".

سامسون أكينولا

أكد البنيني سامسون أكينولا لاعب فريق الزمالك، سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء، موضحا أنها خطوة مهمة له.

وشدد اللاعب على أنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق، وأن حلمه هو تحقيق البطولات معه في الفترة المقبلة.

عمر جابر

وجه عمر جابر لاعب فريق الزمالك الجديد الشكر لإدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وإدارة الكرة بقيادة أمير مرتضى على دعم الفريق بصفقات مميزة.

وقال عمر جابر:" الزمالك أبرم صفقات مميزة في الفترة الأخيرة، والفريق فاز الموسم الماضي بالدوري والكأس بمجهودات اللاعبين الكبار والعناصر الشابة، وأتمنى أن تكون الصفقات الجديدة إضافة قوية للفريق".

عمرو السيسي

وأكد عمرو السيسي أنه يتقدم بالشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة على المجهود المبذول لحسم الصفقات.

وقال اللاعب :" أتمنى أن نكون إضافة كبيرة للفريق الأبيض وأن نساعد في حسم الألقاب في الموسم الجديد".

محمد صبحي

أكد محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك سعادته بالعودة للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال الحارس في المؤتمر الصحفي :" سعيد بالعودة لبيتي وأشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة لدورهم مع الفريق".

وتابع اللاعب: "هدفنا مساعدة الفريق في الموسم الجديد بعد حصد بطولتي الدوري الكأس ونتمنى أن نكون إضافة للفريق".

إبراهيما نداي

وأكد السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك الجديد أنه سعيد بالتواجد في النادي الأفضل في أفريقيا، مشددا على أن الأبيض يمتلك لاعبين كبار في صفوفه.

وتابع اللاعب: "أشكر أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي  الذي فاوضني للانضمام للزمالك، وسنسعى لتحقيق  المزيد من البطولات".

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