برلماني: قانون حظر زواج الأطفال .. ضرورة مجتمعية

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن صدور قانون حظر زواج الأطفال أصبح ضرورة حتمية لمواجهة انتشار تلك الظاهرة فى المجتمع.



جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي،

وبالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن ،لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.



وأشار السادات، إلي أن القانون الحالي والذي يجرم الزواج قبل سن ال ١٨ عام، لم يعد كافيا للتصدي لتلك الظاهرة، مؤكدا تفاقمها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وشدد السادات، على الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، لتوعية المواطنين بخطورة زواج الأطفال، وما يعود من خلاله من أثار ضارة على المجتمع وتركيب الأسرة المصرية.