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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Halloween Ends يحقق 59 مليون دولار في افتتاحية عرضه عالميا

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

حقق فيلم الرعب الشهير Halloween Ends إيرادات بلغت حوالي 59 مليون دولار على مستوى العالم بعد طرحه نهاية الأسبوع الماضي، ليختتم أشهر سلسلة أفلام رعب. 

وتفوق فيلم Halloween Ends في البوكس أوفيس الأمريكي محققا 41 مليون دولار، خلال يومين متفوقا على فيلم Smile الذي حافظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي على مدار أسبوعين وبلغت إيراداته مؤخرا 138 مليون دولار. 

بدأ عرض فيلم Halloween Ends في السينمات العالمية بالتزامن مع احتفالات الهالويين وتحديدا يوم 14 أكتوبر  ليعود  مايكل مايرز مرة أخرى لممارسة القتل وتهديد العائلات. 

ومن المقرر أن يشهد فيلم Halloween Ends ختام ثلاثية أفلام هالووين التي قدمها ديفيد جوردون جرين التي من المحتمل أن تكون نهاية أداء جيمي لي كرتيس لسلسلة الرعب الشهيرة أيضا. 

وتقدم الممثلة الأمريكية الشهيرة جيمي لي كرتيس شخصيتها الشهيرة لوري سترود في فيلم Halloween Kills الذي تواجه فيه القاتل المتسلسل مايكل مايرز، قبل طرح العمل الجديد Halloween Ends.

Halloween Kills هو الفيلم الذي يشهد تكملة أحداث الجزء السابق الذي عرض عام 2018 باسم Halloween، واقتربت مشاهدات التريلر الرسمي له من تحقيق 6 ملايين مشاهدة خلال أقل من أسبوعين على طرحه.

نسخة 2018 من فيلم Halloween حققت إيرادات في افتتاحية عرضه بحوالي 76 مليون دولار، ووصلت إيراداته مجمعة إلى حوالي 159 مليون دولار في الولايات المتحدة و255 على مستوى العالم. 

Halloween Ends البوكس اوفيس Halloween Kills جيمي لي كرتيس مايكل مايرز

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