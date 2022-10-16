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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 ساعات.. قطع المياه عن بـ المريوطية هرم وفيصل حتى الرماية الثلاثاء

صدى البلد

أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار تنفيذ مشروع تغطية مصرف عبدالعال 1 ولتعارضة مع خط المياه قطر ۱۰۰۰ مم المغذي لخزان الرماية ال٥امر الذي يتطلب تغيير مسار خط المياه . 


وقالت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه  لمدة ١٠ ساعات وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا وذلك يوم الثلاثاء الموافـق  ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ علما بان المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي : المريوطية هرم والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية . 


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة . 


كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة مع الشركات المنفذة وإزالة اي معوقات . 


وتنوه محافظة الجيزة بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا .

الهرم محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب قطع المياة

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