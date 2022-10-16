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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء مرسي: اشتغلت عامل نظافة في المسجد النبوي لابتعد عن الفن

علاء مرسي
علاء مرسي

كشف الفنان علاء مرسي، تفاصيل عمله عاملة نظافة في المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، وتوقفه عن العمل الفني.

 

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علاء مرسي يكشف تفاصيل دوره في الطريق إلى إيلات | شاهد


وقال علاء مرسي، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد: "كنت عايز ابعد عن المجال الفني، وقررت الذهاب للمسجد النبوي، وفي روحانيات، وحالة دخلت فيها في غاية الروعة في هذه المرحلة من عمري". 


وأضاف علاء مرسي: "لما قررت السفر للملكة العربية السعودية لتحقيق الأمر، ولقيت قدامي فرصة عمل بتأشيرة عامل نظافة في المسجد النبوي فأخذتها، وقلت هي دي". 

 

هذه المرحلة في حياتي وصفها بـ مصحة نفسية لتهذيب النفس


ووصف علاء مرسي، هذه المرحلة في حياته بـ مصحة نفسية لتهذيب النفس، من خلال العمل عامل نظافة من المسجد النبوي.
 

علاء مرسي الفنان علاء مرسي المسجد النبوي مصحة نفسية عامل نظافة

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