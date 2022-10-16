علاء مرسي يكشف تفاصيل دوره في الطريق إلى إيلات | شاهد

كشف الفنان علاء مرسي، تفاصيل جديدة عن دوره في فيلم الطريق إلى إيلات، مؤكدا أنه عمل وطني يوثق مهمة في غاية الأهمية في مرحلة مهمة للجيش المصري بعد نكسة 1967.

وأضاف علاء مرسي، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن :"أنا دخلت التاريخ بدوري في فيلم الطريق إيلات، وهذا العمل من الأعمال الفنية القريبة لقلبي".

هذا العمل كان بدايتي الفنية



وتابع الفنان علاء مرسي، أن هذا العمل كان بدايتي الفنية، وعملت على الدور بشكل قوي وتركيز عال.



فيما كشف الفنان علاء مرسي، تفاصيل خاصة عن حياته الخاصة، مؤكدا أنه مواليد محافظة كفر الشيخ.



وتابع علاء مرسي، أنه لديه ثلاث أخوة، وله أخ محامي وأخت محامية، وله أخت تعمل في معهد أزهري.



وأكمل الفنان علاء مرسي، أن بدأت العمل الفني في مسلسل ليالي الحلمية، ومثلت مع ممثلين كبار وقدمت دورا في هذا العمل الهام في تاريخ الدراما المصرية.

