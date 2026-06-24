أسعار الطماطم تواصل الهبوط.. اعرف في محلات الجملة والتجزئة بكام

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، حالة من التراجع الملحوظ، وسط تحسن نسبي في وفرة المعروض وبدء دخول العروات الزراعية الجديدة إلى السوق، وهو ما انعكس على أسعار البيع للمستهلكين في عدد من المحافظات.

وبحسب البيانات، سجل متوسط سعر كيلو الطماطم للمستهلك نحومن 15 لـ 20 جنيهًا، ، في استمرار لموجة التراجع التي بدأت خلال الأيام الأخيرة.

انخفاض أسعار الطماطم

وأظهرت المؤشرات استمرار الهبوط في أسعار الطماطم على أكثر من مستوى زمني، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 5.39% على أساس يومي، وبنحو 4.83% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما سجلت انخفاضًا كبيرًا بلغ 44.55% مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في وفرة المعروض بالسوق.

أسعار الجملة والمنافذ والحقول

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار المختلفة، أوضحت البيانات أن متوسط سعر الطماطم في أسواق الجملة بلغ نحو 20.5 جنيه للكيلو، بينما سجلت المنافذ الاستهلاكية متوسط سعر 18.33 جنيهًا للكيلو، في حين استقر متوسط السعر داخل الحقول والمزارع عند نحو 10 فقط للكيلو.

كما تراوحت أسعار الطماطم الموجهة للمستهلك النهائي بين 10 جنيهات كحد أدنى، و20 جنيهًا كحد أقصى، وفقًا لاختلاف المناطق ومستوى العرض والطلب ونوع نقاط البيع.

التموين تطرح الطماطم بسعر 15 جنيهًا

ومن جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الطماطم اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 15 جنيهًا للكيلو، في إطار جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تستمر الوزارة في طرح مجموعة متنوعة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن عبر المنافذ التابعة لها، بهدف دعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

جدير بالذكر أن أسعار الطماطم ارتفعت خلال الفترة الأخيرة حتى وصل سعر الكيلو لـ 70 جنيها