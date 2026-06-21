استقرار أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم تبدأ من 6 جنيهات والبامية تصل إلى 45 جنيهًا

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 حالة من الاستقرار داخل سوق العبور للجملة، مع تباين أسعار عدد من الأصناف الرئيسية التي يقبل عليها المواطنون بشكل يومي.

تراوحت أسعار الطماطم بين 6 و12 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت البامية أعلى سعر بين الخضروات المتداولة.

الطماطم والبطاطس والبصل في الصدارة

استقرت أسعار الخضروات الأساسية داخل سوق العبور، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و12 جنيهًا، بينما سجلت البطاطس ما بين 7 و13 جنيهًا للكيلو.

أما البصل الأبيض فتراوح سعره بين 7 و10 جنيهات، فيما سجل البصل الأحمر أسعارًا تتراوح بين 6 و7.5 جنيه للكيلو.

ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 15 و21 جنيهًا، بينما سجلت الفاصوليا أسعارًا تراوحت بين 16 و22 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر الجزر بدون عروش ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الباذنجان والفلفل والخيار

سجل الباذنجان البلدي أسعارًا تراوحت بين 8 و14 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 5 و10 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 5 و13 جنيهًا.

أما الفلفل الرومي فتراوح بين 7 و13 جنيهًا، والفلفل الحامي بين 7 و15 جنيهًا للكيلو.

وسجل الخيار البلدي أسعارًا بين 10 و15 جنيهًا، فيما تراوح سعر الخيار الصوب بين 13 و17 جنيهًا للكيلو.

البامية تتصدر قائمة الأسعار

جاءت البامية ضمن أعلى الخضروات سعرًا اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو بين 20 و45 جنيهًا.

كما سجل القلقاس أسعارًا بين 8 و12 جنيهًا، والثوم بين 20 و35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات الورقية والقرنبيط

تراوح سعر البنجر بين 5 و8 جنيهات للكيلو، واللفت بين 4 و6 جنيهات، فيما سجلت الملوخية أسعارًا تراوحت بين 5 و9 جنيهات.

أما القرنبيط فتراوح سعر الواحدة بين 3.5 و5.5 جنيه.