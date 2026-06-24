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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

90 دقيقة تفصل مصر عن دور الـ32 في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

بات منتخب مصر قريبًا من حسم تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية دور المجموعات في المجموعة السابعة، التي تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى، ثم تحقيق الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ليصبح مصير الفراعنة في أيديهم قبل المواجهة الأخيرة أمام إيران.

ويملك منتخب مصر فرصة قوية لحسم التأهل في حال الفوز على إيران، حيث سيضمن بذلك الصدارة والتأهل المباشر دون النظر إلى نتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا.

كما أن التعادل قد يكون كافيًا أيضًا للفراعنة من أجل الحفاظ على المركز الأول، بشرط عدم فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق كبير، إذ قد يتم اللجوء إلى فارق الأهداف أو اللعب النظيف في حال تساوي أكثر من منتخب في النقاط.

أما في حال التعادل أو فوز بلجيكا بنتيجة كبيرة، فقد يتراجع منتخب مصر إلى المركز الثاني، لكنه سيظل قريبًا من التأهل إلى الدور التالي، حسب نتائج باقي المجموعات وحسابات أفضل أصحاب المركز الثالث.

ورغم أن الخسارة أمام إيران ستزيد من تعقيد الموقف، فإن فرص التأهل قد تبقى قائمة، بحسب نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة، وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة حتى نهاية الجولة الأخيرة.

وتبقى المجموعة السابعة من أكثر المجموعات إثارة في البطولة، في ظل تقارب النقاط بين المنتخبات الأربعة، واستمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة لحسم بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر مصر كأس العالم 2026 مونديال 2026 سيناريو تأهل مصر

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