جراهام بوتر مدرب السويد: يجب أن نكون أكثر تماسكًا أمام اليابان للحفاظ على آمال التأهل

شدد جراهام بوتر، المدير الفني لمنتخب السويد، على ضرورة تحسن أداء فريقه من حيث التنظيم والترابط بين الخطوط قبل المواجهة المرتقبة أمام اليابان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الانضباط الدفاعي سيكون مفتاح الحفاظ على آمال التأهل.

ويستعد المنتخب السويدي لمباراة حاسمة أمام اليابان بعد خسارة ثقيلة أمام هولندا بنتيجة 5-1 في الجولة الثانية، رغم بدايته القوية في البطولة بانتصار كبير على تونس بنفس النتيجة.

ويملك المنتخب السويدي 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، خلف اليابان المتصدرة وهولندا صاحبة المركز الثاني، ما يجعل مواجهة الجولة الأخيرة في غاية الأهمية لتحديد مصير الفريق في البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أوضح بوتر أن فريقه يجب أن يكون أكثر تماسكًا داخل الملعب، خاصة في ظل قوة المنتخب الياباني الذي يتميز بالسرعة والتنظيم العالي بين خطوطه.

وأضاف أن منح المنافس مساحات كبيرة سيزيد من صعوبة اللقاء، مشيرًا إلى أن السويد مطالبة بالتركيز طوال المباراة لتفادي الأخطاء الدفاعية.

وفي المقابل، أكد مدرب السويد أن فريقه يمتلك قدرات هجومية جيدة قادرة على صناعة الفارق، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على التوازن وعدم الاندفاع أو التراجع بشكل مبالغ فيه.

كما أشار إلى أن التعامل الجيد مع تحركات اليابان سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن الفريق يعمل على إيجاد أفضل طريقة لتحقيق هذا التوازن.

واختتم بوتر تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية، موضحًا أن الفوز ممكن أمام أي منافس إذا تم تقديم الأداء المطلوب، رغم ضيق فترة الإعداد قبل البطولة.