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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : تفتقد حبيبك

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، قد تحصل على فرصة للاستمتاع بالأشياء الجميلة والجمال الطبيعي.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

قد يتخلص البعض من مشكلة صحية طويلة الأمد، يمكن للوالدين زيارتك اليوم ومساعدتك في الأعمال المنزلية المعلقة، قد تنظم ربات البيوت منزلهن أو يطبخن شيئًا مميزًا اليوم، قد يسمح لك رصيدك المصرفي الممتلئ بإنفاق الأموال على الراحة والرفاهية.

توقعات برج القوس مهنيا

قد يؤدي الكثير من ضغوط العمل والاختلاف في الرأي مع الزملاء إلى خلق هالة من التوتر في العمل، قد تؤثر المشتتات على إنتاجيتك اليوم، حاول أن تريح عقلك لتقليل الضغط النفسي.

توقعات برج القوس صحيا

يمكنك الانغماس في أنشطة مثل التأمل واليوجا، قد يجعلك قضاء الوقت مع الأصدقاء القدامى سعيدًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد تفتقد حبيبك وتحاول التواصل معه عبر المكالمات أو الرسائل، قد يشتري المتزوجون منزلهم الجديد ويشعرون بالرضا عن البدايات .

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

قد تجد أيضًا وقتًا لأصدقائك وأحبائك، قد يقدم لك الأخوة شيئًا باهظ.

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