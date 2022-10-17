عاجل
كارثة مرورية باليمن.. مصرع وإصابة 44 فى إنقلاب شاحنة نظمتها محطة بحوث العريش.. ندوة حول لبن النوق غذاء ودواء أخبار السوشيال : مصطفى فتحي يوجه رسالة لنادي التعاون السعودي.. وشيرين عبد الوهاب تتصدر تويتر بعد دخولها المستشفى نشرة المرأة|بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟ وعادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان أخبار التعليم| اليوم.. جامعة القاهرة التكنولوجية تستقبل طلاب الدبلومات الفنية لإجراء المقابلة الشخصية.. احصل على فرصة للدراسة في الأردن عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة قبل ركنها مدة طويلة.. لو راجع مصر قريب.. أسعار هيونداي توسان في السعودية 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة قبل ركنها مدة طويلة .. تعرف عليها

شهدت بداية شهر اكتوبر الجاري وحتى هذا الوقت، حالة من الثبات لاسعار الاوفر برايس الخاصة بالنسخة هيونداي اكسنت RB، والتي قدرت بقيمة تتراوح بين 80 و 90 الف جنيه، حيث لم تشهد تلك القيمة اي تغييرات ملحوظة منذ شهر سبتمبر الماضي.

 

180 ألف جنيه.. أرخص هاتشباك زيرو في مصر| صور

تستقطب سيارات الهاتشباك فئة كبيرة من الشباب خاصة حديثي العهد في القيادة، وذلك بفضل صغر حجمها وتوفيرها الكبير في استهلاك الوقود، ومن أبرز تلك السيارات سوزوكي التو موديل 2022، والتي تتوفر في السوق المصري بفئة واحدة فقط.

 

لو راجع مصر قريب .. أسعار هيونداي توسان في السعودية | صور

قرر مجلس الوزراء  منذ أيام إعفاء السيارات المملوكة للمصريين المقيمين في الخارج من أي جمارك أو ضرائب أو رسوم عند دخولها مصر مقابل وضع وديعة بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية المصرية. 

 

بتصميمات مختلفة.. أسعار 5 سيارات شبابية "زيرو" بالسوق المصري| صور

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، بالاضافة إلى التصميمات الخارجية المختلفة صاحبة الاطلالة الشبابية.

 

شعبة السيارات: السماسرة يحولون قانون استيراد العاملين بالخارج دون جمارك إلى سبوبة

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه منذ الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، وتسعى العديد من الشركات الوهمية إلى انتهاز الفرصة وتحقيق مكاسب من وراء هذا القرار .

 

بورصة السيارات فى مصر .. ارتفاع أسعار أودي الفئة Q | صور

شهدت أسعار سيارات أودي الفئة Q زيادة جديدة شملت جميع السيارات المطروحة في السوق المصري، وتعتبر أعلى الفئات التي تقدمها العلامة الألمانية الفاخرة في سيارات الكروس أوفر الرياضية، ويأتي على رأسها السيارة عالية الأداء Q8 RS .

 

تبدأ من 290 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كورية زيرو موديل 2022| صور

ضم السوق المصري باقة من السيارات الكورية الاقتصادية تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، ويتوفر كل طراز منها بعدة فئات تختلف أسعارها حسب مستوى التجهيزات والكماليات المرفقة معها.

 

زيادات جديدة من هوندا على أسعار أكورد فى مصر

أعلنت شركة هوندا من خلال وكيلها المحلى فى السوق المصرية، عن أحدث أسعار سياراتها طراز أكورد التى تأتى من فئة السيارات السيدان موديل 2022 .

 

بورصة السيارات ..ثبات الاوفر برايس لـ هيونداي اكسنت RB | اعرف التفاصيل

شهدت بداية شهر اكتوبر الجاري وحتى هذا الوقت، حالة من الثبات لاسعار الاوفر برايس الخاصة بالنسخة هيونداي اكسنت RB، والتي قدرت بقيمة تتراوح بين 80 و 90 الف جنيه، حيث لم تشهد تلك القيمة اي تغييرات ملحوظة منذ شهر سبتمبر الماضي.

زيرو هوندا شعبة السيارات هيونداي توسان هاتشباك اكسنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

موضوعات متعلقة

جاجوار تكشف عن إصدارات محدودة من F-Pace و F-Type.. صور

الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة قبل ركنها مدة طويلة .. تعرف عليها

180 ألف جنيه.. أرخص هاتشباك زيرو في مصر| صور

لو راجع مصر قريب .. أسعار هيونداي توسان في السعودية | صور

بورصة السيارات فى مصر .. ارتفاع أسعار أودي الفئة Q | صور

تبدأ من 290 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كورية زيرو موديل 2022| صور

بسعر يتخطى 260 مليون جنيه.. قصة السيارة النادرة رولز رويس سويبتيل| صور

للمغتربين المصريين.. سعر كيا سبورتاج موديل 2022 في الإمارات | تفاصيل

ترشيحاتنا

النهاردة فيه أمطار| مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية.. الأرصاد الجوية تستضيف ورشة عمل الإنذار المبكر

حدث ليلا.. تصرف صادم لابنة شيرين بعد دخولها المستشفى وشقيقها يدعي إدمانها.. اتفاق بين الأهلي و كهربا وانفجارات في كييف

بوجاتي لافواتير نوار.. قصة أغلى سيارة في تاريخ الشركة الفرنسية| صور

أخبار التوك شو| شقيق شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة جديدة.. اعتبار مخالفات البناء جريمة شرف

أخبار الفن| تصرف صادم من إبنة شيرين عبد الوهاب .. القصة الكاملة لإدمان شيرين وحجزها بالمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة|بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟ وعادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

10 جرامات يوميا من مغلي أوراق المانجو تحميك من مرض مميت

كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي وانسداد الأوعية الدموية

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ