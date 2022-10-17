أخبار السيارات| الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة قبل ركنها مدة طويلة.. لو راجع مصر قريب.. أسعار هيونداي توسان في السعودية 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت بداية شهر اكتوبر الجاري وحتى هذا الوقت، حالة من الثبات لاسعار الاوفر برايس الخاصة بالنسخة هيونداي اكسنت RB، والتي قدرت بقيمة تتراوح بين 80 و 90 الف جنيه، حيث لم تشهد تلك القيمة اي تغييرات ملحوظة منذ شهر سبتمبر الماضي.

تستقطب سيارات الهاتشباك فئة كبيرة من الشباب خاصة حديثي العهد في القيادة، وذلك بفضل صغر حجمها وتوفيرها الكبير في استهلاك الوقود، ومن أبرز تلك السيارات سوزوكي التو موديل 2022، والتي تتوفر في السوق المصري بفئة واحدة فقط.

قرر مجلس الوزراء منذ أيام إعفاء السيارات المملوكة للمصريين المقيمين في الخارج من أي جمارك أو ضرائب أو رسوم عند دخولها مصر مقابل وضع وديعة بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية المصرية.

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، بالاضافة إلى التصميمات الخارجية المختلفة صاحبة الاطلالة الشبابية.

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه منذ الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، وتسعى العديد من الشركات الوهمية إلى انتهاز الفرصة وتحقيق مكاسب من وراء هذا القرار .

شهدت أسعار سيارات أودي الفئة Q زيادة جديدة شملت جميع السيارات المطروحة في السوق المصري، وتعتبر أعلى الفئات التي تقدمها العلامة الألمانية الفاخرة في سيارات الكروس أوفر الرياضية، ويأتي على رأسها السيارة عالية الأداء Q8 RS .

ضم السوق المصري باقة من السيارات الكورية الاقتصادية تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، ويتوفر كل طراز منها بعدة فئات تختلف أسعارها حسب مستوى التجهيزات والكماليات المرفقة معها.

أعلنت شركة هوندا من خلال وكيلها المحلى فى السوق المصرية، عن أحدث أسعار سياراتها طراز أكورد التى تأتى من فئة السيارات السيدان موديل 2022 .

شهدت بداية شهر اكتوبر الجاري وحتى هذا الوقت، حالة من الثبات لاسعار الاوفر برايس الخاصة بالنسخة هيونداي اكسنت RB، والتي قدرت بقيمة تتراوح بين 80 و 90 الف جنيه، حيث لم تشهد تلك القيمة اي تغييرات ملحوظة منذ شهر سبتمبر الماضي.