لو راجع مصر قريب .. أسعار هيونداي توسان في السعودية | صور

قرر مجلس الوزراء منذ أيام إعفاء السيارات المملوكة للمصريين المقيمين في الخارج من أي جمارك أو ضرائب أو رسوم عند دخولها مصر مقابل وضع وديعة بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية المصرية.

هيونداي توسان موديل 2022

وسيتم استردادها بالكامل بعد 5 سنوات، وجاء قرار الإعفاء؛ استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج، ولذلك يبحث المواطنين المغتربين المصريين عن سيارات مناسبة لشرائها.

ومن بين أشهر السيارات التي يقبل المصريون على شرائها؛ السيارة هيونداي توسان موديل 2022.

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر.

ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

هيونداي توسان موديل 2022

تتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلوكتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل سرعتها الصوى الى 201 كيلومتر في الساعة.

تأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمقصورة ذكية تجمع بين العديد من التجهيزات التي تعزز مستوى الرفاهية والراحة في السيارة، حيث جاءت السيارة بـ 5 مقاعد مكسوة بالجلد، وتدعم المقاعد الأمامية ميزة التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى ذلك تدعم المقاعد الأمامية التهوية، و شاشة عرض مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة عالية الوضوح.

هيونداي توسان موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 في السعودية

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 100,895 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 107,220 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 108,025 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 114,202 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 117,000 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة السادسة بسعر 136,000 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة السابعة بسعر 150,000 ريال.