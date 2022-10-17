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مرأة

تصدرت التريند.. شاهد إطلالات سارة الطباخ مع حسام حبيب وشيرين

صدى البلد

تصدرت  صور المنتجة سارة الطباخ السوشيال ميديا والفيسبوك بعد التصريحات الأخيرة من شقيق شيرين عبد الوهاب.

 

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا تجمع الفنان حسام حبيب، الزوج السابق للفنانة شيرين، والمنتجة سارة الطباخ.

 

كانت سارة الطباخ تصدرت تريند  السوشيال ميديا الفترة الماضية بعد التعويض الذي حصلت عليه من الفنان محمد الشرنوبي، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بأن يتحمل الفنان محمد الشرنوبي كافة المصروفات القضائية باعتباره خاسرا لدعواه ضد المنتجة سارة الطباخ وعدم التزامه بعقد العمل بينهم بمبلغ 800 ألف جنيه.

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