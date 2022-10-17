عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معسكرات ايواء لمتضررى ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية ..صور

معسكرات لايواء المتضررين
معسكرات لايواء المتضررين من ارتفاع منسوب النيل

اعلن المحاسب السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية، أنه تم البدء في إقامة معسكر لايواء المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل في جزرتي أبو داود وابو نشابة التابعين للمركز .

وتابع نواب رئيس المركز والمدينة  لاعمال إقامة معسكرات ايواء لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل بجزيرتى ابوداود وأبو نشابة بمركز السادات بكل من الوحدة الصحية بكفر داود ومستشفي الخطاطبة المركزي بمركز السادات بالتنسيق مع لجنة الإغاثة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة .

محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

محافظ المنوفية يحيل واقعة وفاة مواطن في مستشفى حكومي للنيابة العامة


واكد، ان العمل جار لعمل كافة الاستعدادات لارتفاع منسوب نهر النيل بجزيرتى ابوداود وأبو نشابة بمركز السادات.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد شدد علي ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر والعمل علي حلها حفاظاً علي الصالح العام .

وأشار الي أن هناك متابعة علي مدار الساعة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة.


كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بإعداد حصر شامل لكافة المساحات المنزرعة والمتضررة من إرتفاع منسوب المياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع ضرورة التنبيه وإنذار أصحاب الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة لطرح نهر النيل بضرورة الإخلاء الكامل خوفاً من خطورة إرتفاع منسوب المياه وحفاظاً علي ممتلكاتهم وأرواحهم ، مشدداً بالمتابعة الدقيقة ورفع درجة الإستعداد فوراً للتعامل مع الموقف .


 

معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
معسكرات
اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية اخبار المنوفية ارتفاع منسوب النيل السادات المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

ترشيحاتنا

النهاردة فيه أمطار| مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية.. الأرصاد الجوية تستضيف ورشة عمل الإنذار المبكر

حدث ليلا.. تصرف صادم لابنة شيرين بعد دخولها المستشفى وشقيقها يدعي إدمانها.. اتفاق بين الأهلي و كهربا وانفجارات في كييف

بوجاتي لافواتير نوار.. قصة أغلى سيارة في تاريخ الشركة الفرنسية| صور

أخبار التوك شو| شقيق شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة جديدة.. اعتبار مخالفات البناء جريمة شرف

أخبار الفن| تصرف صادم من إبنة شيرين عبد الوهاب .. القصة الكاملة لإدمان شيرين وحجزها بالمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة|بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟ وعادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

10 جرامات يوميا من مغلي أوراق المانجو تحميك من مرض مميت

كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي وانسداد الأوعية الدموية

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ