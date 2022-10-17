معسكرات ايواء لمتضررى ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية ..صور

اعلن المحاسب السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية، أنه تم البدء في إقامة معسكر لايواء المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل في جزرتي أبو داود وابو نشابة التابعين للمركز .

وتابع نواب رئيس المركز والمدينة لاعمال إقامة معسكرات ايواء لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل بجزيرتى ابوداود وأبو نشابة بمركز السادات بكل من الوحدة الصحية بكفر داود ومستشفي الخطاطبة المركزي بمركز السادات بالتنسيق مع لجنة الإغاثة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة .



واكد، ان العمل جار لعمل كافة الاستعدادات لارتفاع منسوب نهر النيل بجزيرتى ابوداود وأبو نشابة بمركز السادات.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد شدد علي ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر والعمل علي حلها حفاظاً علي الصالح العام .

وأشار الي أن هناك متابعة علي مدار الساعة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة.



كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بإعداد حصر شامل لكافة المساحات المنزرعة والمتضررة من إرتفاع منسوب المياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع ضرورة التنبيه وإنذار أصحاب الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة لطرح نهر النيل بضرورة الإخلاء الكامل خوفاً من خطورة إرتفاع منسوب المياه وحفاظاً علي ممتلكاتهم وأرواحهم ، مشدداً بالمتابعة الدقيقة ورفع درجة الإستعداد فوراً للتعامل مع الموقف .





معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات

معسكرات