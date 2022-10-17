احتياطي العالم من كنز المستقبل موجود بمصر| تعاون مع سيمنز للتحول للطاقة المتجددة

شهدت مصر طفرة كبيرة، خلال الأونة الأخيرة، فيما يتعلق بـ الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث بذلت مصر جهودا كبيرة مثل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان، بجانب محطات الرياح في جبل الزيت، وأيضا مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية مثل محطة السد العالي، وصولا إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة، ودخلت مصر في هذا المجال بقوة خلال الأشهر الأخيرة.

تعاون مصري مع سيمنز للطاقة

واستمرار للخطوات والجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، استقبل الرئيس السيسي أمس الأحد، جو كايزر، رئيس المجلس الاشرافي لـ شركة سيمنز العالمية للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريستيان بروخ الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندسة ليلى الحارس العضو المنتدب لسيمنز بمصر.

وبحث اللقاء التعاون المشترك بين القاهرة وسيمنز، فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الخضراء، في إطار سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما حققته سيمنز من تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة فى إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر.

محطات سيمنز في مصر

من جانبه، أعرب جو كايزر، رئيس المجلس الاشرافي لسيمنز، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، وتقدير للتعاون المثمر مع مصر، والذي تجسد في عدة مشروعات في مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاثة الحديثة لتوليد الكهرباء، واللاتي أصبحن العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية، حيث تعتبرهن سيمنز إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ نشأتها.

وأكد كايزر على تطلع "سيمنز" لاستمرار التعاون والشراكة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، على خلفية الانجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، واعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع مصر، الذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظراً للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس.

مصادر ضخمة من الطاقة المتجددة

فى هذا الصدد قال البروفيسور محمد المصرى، أستاذ الرقائق الالكترونية "الميكروشيبس"، التى تستخرج من الرمال البيضاء، وأستاذ علم الطاقات المتجددة بجامعة واترلو بكندا، إن مصر تمتلك مصادر ضخمة من الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب توافر مقومات الطاقة الشمسية وخريطة للرياح التى تمكنها من معرفة الأماكن التي يمكن أن يقام عليها مشروعات عديدة فى مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار بها.

الرمال البيضاء.. كنز المستقبل لمصر

وأضاف المصري، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مصر تمتلك وفرة فى مجال الطاقة الشمسية مما يمكنها من الاستثمار فى هذا المجال المربح، بجانب الرمال البيضاء التى تستخدم فى صناعة الرقائق الالكترونية، والتى أصبحت دول العالم في أشد الاحتياج إليها عقب توقف سلاسل الامداد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، فضلا عن تعدد مصادر الطاقات المتجددة داخل مصر.

وأوضح أن استخدام الطاقة المتجددة يمثل عنصر مهم للغاية في تنوع مصادر الطاقة، ويعد مجالا غنيا للاستثمار ، وتحقيق أعلى معدلات ربح وعوائد اقتصادية ضخمة، ومصر يمكنها توفير احتياجات العالم إذا تم استغلال تلك الطاقات الجديدة واستثمارها بشكل صحيح.

وطالب المصري، بضرورة الاهتمام بالتعليم فيما يتعلق بمجالات الطاقات الجديدة والمتجددة لتخريج كوادر تكون قادرة على العمل ضمن هذا الاستثمار، منوها إلى أن أهم شيىء يجذب الشركات العالمية نحو الاستثمار داخل أى دولة هو وجود كوادر قادرة على العمل والانتاج ، فى ذلك المجال .