منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ميلانيا ترامب: فيلم Melania يعكس صورتي الحقيقية

أحمد إبراهيم

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال فيلم Melania يوم 30 يناير الجارى، بالتزامن مع طرحه بدرو العرض فى أمريكا والعالم حيث سيُعرض فى نحو 2000 دار عرض داخل الولايات المتحدة و5000 دار عرض حول العالم.

ويُطرح الفيلم داخل المملكة المتحدة، فى أكثر من 100 دار سينما، وذلك بعد عدد من العروض الخاصة فى مدن رئيسية، وأول عرض خاص أقيم منذ أيام فى البيت الأبيض بحضور الشخصيات البارزة مثل ميلانيا ترامب ودونالد ترامب وبعض القادة والمشاهير، ولكن أول عرض عام سيكون فى مركز كينيدى، كما ستُقام عروض خاصة لأصدقاء وداعمى ميلانيا فى 20 مدينة يوم 29 يناير 2026. 

يقدّم الفيلم نظرة حميمة على واحدة من أكثر مراحل انتقال السلطة مراقبة فى التاريخ الحديث حيث يوفّر الفيلم وصولًا حصريًا إلى كواليس حياة السيدة الأولى ميلانيا ترامب خلال الأسابيع الحاسمة التى سبقت حفل التنصيب الرئاسى لعام 2025، وتحديدا تحضيرات الأيام العشرين التى سبقت حفل التنصيب، موثقًا ميلانيا ترامب وهى تنسّق ترتيبات التنصيب، وتتعامل مع تعقيدات انتقال السلطة داخل البيت الأبيض، وخلف الكواليس ودورها فى تقديم المشورة للرئيس، مع استعراض لحظات خاصة وشخصية لها، بما فى ذلك اجتماعات، محادثات خاصة، وترتيباتها الشخصية والعائلية، ومنها إعادة نقل عائلتها إلى عاصمة البلاد كل ذك من خلال لقطات حصرية لاجتماعات مصيرية، ومحادثات خاصة، وأماكن لم تُعرض من قبل.

ويستعرض الفيلم عودة السيدة ترامب إلى واحد من أقوى الأدوار فى العالم، ويمنح الفيلم لمحة نادرة عن التحديات الشخصية والمهنية التى ترافق الاستعداد لتولى منصب السيدة الأولى من خلال نظرة حميمة وغير مسبوقة على دورها وتأثيرها فى هذه المرحلة الانتقالية المهمة.

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل فيلم Melania

وقالت ترامب عن الفيلم: " يُكتب التاريخ خلال العشرين يومًا من حياتى التى سبقت حفل تنصيب الرئيس الأمريكى.. وللمرة الأولى، يُدعى الجمهور العالمى إلى دور السينما لمشاهدة هذا الفصل المحورى وهو يتكشف نظرة خاصة وغير مُفلترة وأنا أتنقّل بين شؤون العائلة والأعمال والعمل الخيرى فى رحلتى الاستثنائية لأصبح السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: «هو عمل شخصى جدًا، ويعكس حياتى من زاوية لم تُعرض من قبل، فلقد رغبت فى تقديم صورتى الحقيقية بعيدًا عن السياسة المباشرة أو الجدل الإعلامي».

وأوضحت أنها احتفظت بالتحكم التحريرى الكامل، وشاركت بنفسها فى اختيار الموسيقى، وتصحيح الألوان، ومراجعة النسخة النهائية، وتصميم الحملة الإعلانية، والإشراف على الإعلان الترويجي.

فيلم Melania Melania ميلانيا ترامب دونالد ترامب كينيدى

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

