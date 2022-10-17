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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

24 نوفمبر .. حفل غنائي ضخم لـ إليسا وتامر حسنى في الكويت

صدى البلد

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في أرينا الكويت يوم 24 نوفمبر المقبل بمشاركة الفنانة إليسا.

 وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن شروط دخول الحفل وهي كالآتي:

يسمح بالدخول إلى الأرينا ما بين 60-90 دقيقة قبل وقت بدء العرض.

لا يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى القاعة ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

جميع المتعلقات الشخصية هي مسئولية كاملة على حاملها تمامًا دون أي مسئولية على الأرينا كويت.

وأحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً بأحد الأماكن بمنطقة الشيخ زايد ، وسط حضور جماهيري ضخم . 

وحرص الفنان تامر حسني على تقديم عدد من الأغاني التي ألهبت حماس الجماهير ، وقد قدم تامر حسني خلال الحفل كل أبيوسف وعزيز مرقة .

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وبخفة دمه المعهودة حرص الفنان تامر حسني على ممازحة رجل الأعمال نجيب ساويرس الذى حضر الحفل .

  قدم تامر حسني مع المغني الأردني عزيز مرقة و مطرب الراب المصري ابيوسف  أغنية ليه طلة من ألبوم الفنان تامر حسني بتوزيع جديد وسط حالة حب عارمة من الجمهور الكبير.

 و قدم  تامر حسني مواهب شابة جديدة شاركوه الغناء في بعض أغانيه الشهيرة.. لو كنت نسيت و اطمن و مليش بعدك و come back to me.

 

الفنان تامر حسني رجل الأعمال نجيب ساويرس إليسا الفنانة اليسا تامر حسني اخبار تامر حسني

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