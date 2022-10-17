بـ لوك مختلف .. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة أسما شريف منير علي مشاركة متابعيها صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسما شريف بإطلالة جذابة ناعمة بمظهر جديد مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.



ووجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة إلي والدها الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت أسما شريف منير صورة بصحبة والدها، وعلقت عليها كاتبة: “لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي”.

أحدث أعمال شريف منير

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله اجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر العام الماضي 2021.

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، فهة متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "اجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.