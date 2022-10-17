وزير مفوض سابق : التبادل التجاري بين مصر والهند 6.3 مليار دولار |فيديو

أكد حسن محمد أحمد الوزير المفوض الأسبق ، أن تشابه الوضع الثقافي والحضاري بين مصر والهند، يؤدي إلى سهولة العلاقات التجارية ، والاقتصادية، وكافة العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن الهند من أوائل الدول التي ساهمت في تأسيس حركة الانحياز.

التبادل التجاري بين مصر والهند

وقال حسن محمد أحمد اثناء لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، إن الهند من أوائل الدول التي أيدت موقف مصر في العدوان الثلاثي عام 1956، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة الهند في عام 2015 ، و 2016.

وأضاف الوزير المفوض الأسبق، أن الإستثمارات المصرية الهندية في مصر تبلغ حالياً 3 مليار دولار،لافتاً إلى أن هناك مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية، في قناة السويس، يبلغ حوالي 7 مليار دولار.

وتابع:" التبادل التجاري بين مصر والهند 6.3 مليار دولار، و هذا يؤكد عمق العلاقات بين البلدين"