وزير الإسكان يفتتح مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، وذلك بالتزامن مع فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، وكذلك شرف استضافة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا بالقاهرة.

وينطلق، اليوم الاثنين، مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الثالث عشر تحت عنوان: "معا لتنمية أفريقيا" الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، خلال الفترة من 17 إلي 20 أكتوبر 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، وقد ضمت الوفود المشاركة عددٍ من وزراء التعاونيات الأفارقة والمسؤولين وكبار قادة التعاونيات في العالم، ومنهم رئيس الحلف التعاوني الدولي، ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.



ومن جانبه قال اللواء الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الجلسات التحضيرية لمجالس إدارة التحالف التعاوني الدولي والتحالف التعاوني الأفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية، شهدت حضورًا لافتا من جانب الوفود المشاركة والتي تضمنت عدد كبير من الوزراء الأفارقة، وكبار المسؤولين، لافتًا إلى أن الجلسات شهدت زخمًا في مناقشة مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالتعاونيات، وتبادل وجهات النظر بين المشاركين، واستعراض الجهود المبذولة للتطوير على مستوى القارة.