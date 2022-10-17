عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمان السويد ينتخب أولف كريسترسون رئيسًا للوزراء

أولف كريسترسون
أولف كريسترسون

انتخب البرلمان السويدي اليوم الاثنين الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسًا للوزراء، وذلك في جلسة تصويت شهدت دعما غير مسبوق من "ديمقراطيي السويد" (أقصى اليمين) لليمين التقليدي.

وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتاً مقابل 173، بعدما أُعلن، الجمعة، اتفاقًا لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "اليميني المعتدل" والحزب "المسيحي الديمقراطي" والليبراليين، بدعم برلماني من "ديمقراطيي السويد".

ولم يسبق لليمين السويدي أن تولى الحكم بدعم من اليمين المتطرف. وتم ذلك إثر تقارب باشره كريسترسون قبل ثلاثة أعوام.

التضخم يضرب السويد.. وارتفاع الأسعار يهدد ألمانيا

السويد: روسيا قدمت طلبا رسميا للمشاركة في التحقيقات الخاصة بانفجارات نورد ستريم

وكانت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في السويد، التي جرت الأسبوع الماضي، قد أكدت أن ائتلاف اليمين انتزع الأغلبية بحصوله على 176 مقعدا، مقابل 173 مقعدا للائتلاف الحاكم حاليا. 

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت في 11 سبتمبر 84%.

ويقود تحالف اليمين زعيم الحزب "المعتدل" السياسي المحافظ أولف كريسترسون. لكن الحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في ائتلافه هو "الديموقراطيين السويديين" بنسبة 20,54% من التصويت، أي 73 مقعدا في البرلمان.

واعتبر تحرك كريسترسون للتحالف مع الحزب اليميني الشعبوي مثيرا للجدل، إذ لم يلجأ أي حزب للجلوس معه لسنوات. وحصل الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" بزعامة رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون على أعلى نسبة تصويت بلغت 30,33%، ما منحه 107 مقاعد في البرلمان. لكن هذا العدد من الأصوات لم يكن كافيا لإئتلافهم كي يحقق الفوز.

وأعلنت أندرسون بالفعل تنحيها عن منصبها على خلفية الهزيمة. 

ولا يزال كريسترسون يسعى للتأكد من أن الأحزاب الأربعة، التي يضمها ائتلافه، لديها وجهات نظر مشتركة لتشكيل الحكومة. 

وستدير أندرسون حكومة انتقالية حتى تصبح الحكومة المقبلة جاهزة لتولي زمام السلطة.

 

البرلمان اليمين المتطرف الحكومة أولف كريسترسون السويد برلمان السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد قرارات الحكومة .. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

كان فاضله سنتين ويبقى طبيب.. محمد سقط من الطابق السادس في الكلية

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

موضوعات متعلقة

لا أموال .. عجز مواطني السويد عن إطعام أطفالهم بسبب التضخم

للسيطرة على منطقة استراتيجية.. أمريكا توقع اتفاقية عسكرية مع السويد| تفاصيل

ترشيحاتنا

أزمات روسيا تتوالى بأوكرانيا.. بوتين يترنح مع فقد جسر القرم ومشكلات الإمداد

الجزار: مصر تمد يد العون لجميع الدول الإفريقية من خلال بروتوكولات تعاون

مستريح الذهب .. زوجان ينصبان على 21 شخصًا في 10 ملايين جنيه بالجيزة

خطوات تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي .. تفاصيل

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء الأعضاء ويصفه بـ "الراقي والأفضل"

الوزراء : قفزة في عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروعات الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع.. صور وفيديو

تنصيب إيجون.. ماذا حدث في الحلقة قبل الأخيرة من House of the Dragon

الأسوأ على الإطلاق.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد

ملابس شبابية.. عصام الحضري وزوجته في رحلة خاصة علي البحر.. شاهد

فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع.. صور وفيديو

مدمنة وتحتاج شهرًا للعلاج.. محامي شيرين عبدالوهاب يؤكد كلام شقيقها

مزق روشتة أستاذ الأورام.. طبيب يتسبب في وفاة مريضة سرطان| فيديو جراف

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ