برلمان السويد ينتخب أولف كريسترسون رئيسًا للوزراء

انتخب البرلمان السويدي اليوم الاثنين الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسًا للوزراء، وذلك في جلسة تصويت شهدت دعما غير مسبوق من "ديمقراطيي السويد" (أقصى اليمين) لليمين التقليدي.

وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتاً مقابل 173، بعدما أُعلن، الجمعة، اتفاقًا لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "اليميني المعتدل" والحزب "المسيحي الديمقراطي" والليبراليين، بدعم برلماني من "ديمقراطيي السويد".

ولم يسبق لليمين السويدي أن تولى الحكم بدعم من اليمين المتطرف. وتم ذلك إثر تقارب باشره كريسترسون قبل ثلاثة أعوام.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في السويد، التي جرت الأسبوع الماضي، قد أكدت أن ائتلاف اليمين انتزع الأغلبية بحصوله على 176 مقعدا، مقابل 173 مقعدا للائتلاف الحاكم حاليا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت في 11 سبتمبر 84%.

ويقود تحالف اليمين زعيم الحزب "المعتدل" السياسي المحافظ أولف كريسترسون. لكن الحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في ائتلافه هو "الديموقراطيين السويديين" بنسبة 20,54% من التصويت، أي 73 مقعدا في البرلمان.

واعتبر تحرك كريسترسون للتحالف مع الحزب اليميني الشعبوي مثيرا للجدل، إذ لم يلجأ أي حزب للجلوس معه لسنوات. وحصل الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" بزعامة رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون على أعلى نسبة تصويت بلغت 30,33%، ما منحه 107 مقاعد في البرلمان. لكن هذا العدد من الأصوات لم يكن كافيا لإئتلافهم كي يحقق الفوز.

وأعلنت أندرسون بالفعل تنحيها عن منصبها على خلفية الهزيمة.

ولا يزال كريسترسون يسعى للتأكد من أن الأحزاب الأربعة، التي يضمها ائتلافه، لديها وجهات نظر مشتركة لتشكيل الحكومة.

وستدير أندرسون حكومة انتقالية حتى تصبح الحكومة المقبلة جاهزة لتولي زمام السلطة.