نائب التنسيقية يرفض قانون إنشاء مجلس أعلى للسيارات من حيث المبدأ

أعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضه مشروع قانون إنشاء مجلس أعلي للسيارات من حيث المبدأ.

وقال علاء، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، أن الحكومة عجزت عن توطين التكنولوجيا بالشكل المأمول، فكيف تستطيع صناعة السيارات صديقة للبيئة والصناعات المغذية لها".

وأضاف:" رئيس مجلس الوزراء وعد منذ عام بدخول مصر صناعة السيارات خلال عام، ولم يحدث، ولم يقدم أي تبريرات لهذا الأمر ، وما علمناه أن الحكومة لم تستطع إنتاج ماتور أصلا ".

وتابع :" المغرب وبعض الدول العربية والإفريقية نجحت في التوطين، ومصر تستطيع بما لديها من إمكانيات، ولكني وفق التصور الذي وضع القانون علي خلفيته أرفضه شكلا وموضوعا، لانه لم يضع تعريفاً واضح لمصطلح سيارات صديقة للبيئة ولم يحدد نسبة الانبعاثات".