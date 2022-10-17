الزراعة: جهود الدولة ساعدتها على مواجهة آثار سلبية لم يتحملها العالم| فيديو

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية حريصة على زيادة حجم المساحات المنزرعة ، منذ عام 2014 ، واستغلال تلك المساحات في زراعة محاصيل يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف الدكتور محمد القرش ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن مصر تستورد 7 ملايين طن من الذرة كل عام، بإجمالي 90% من احتياجات السوق المصري، وبالتالي نحتاج لزيادة مساحات زراعة الذرة، وتشجيع الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في أولويتها التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ، وفول الصويا.

ونوه "القرش"، أن منظومة الزراعة التعاقدية تصبح أكثر نجاحا العام المقبل، مشيرا إلى أن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ساعدتها على مواجهة آثار سلبية لم يتحملها العالم، متابعا: "تجاوزنا معظم الأزمات".

وأكمل: عدد كبير من المصانع في مصر كانت تعتمد على الذرة الأوكرانية، ومستلزمات أخرى أثرت بشكل كبير على قطاع الدواجن، مكملا: "إحنا في حالة حرب ومطلوب مننا رؤية مستقبلية نعمل عليها".

أزمة نقص الأعلاف

وأوضح، أن هناك بعض من النقص حدث للأعلاف، ولكن الدولة ضخت استثمارات في مجال الدواجن ، لأنها أولوية، وليست رفاهية، من خلال دعم مستثمري الدواجن في مصر .