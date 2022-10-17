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أبو العينين يفتتح تطوير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويخصص جوائز ومنح بحثية للطلاب.. ورئيس جامعة القاهرة: مساهمات "وكيل النواب" نموذجًا لرجال الأعمال الوطنيين

أبو العينين يفتتح
أبو العينين يفتتح تطوير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

أبو العينين: 
• طلاب الاقتصاد والعلوم السياسية مشعل التنوير والفكر فى الجمهورية الجديدة
• نحتاج منكم التنوير الفكري والسياسي والاقتصادي الذي يرسم رؤية مصر الجديدة

رئيس جامعة القاهرة: 
• تطوير أبو العينين لمدرجات الاقتصاد والعلوم السياسية نموذج لمبادرات رجال الاعمال الوطنيين
• نحن لا نكتفي فقط  بالتعليم والبحث العلمي وإنما نعمل على إضافة قيمة للاقتصاد المصري
عميد الكلية: 
• مبادرات أبو العينين أكملت الصورة الجميلة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

   

افتتح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تجديدات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى تبرع النائب محمد ابو العينين بتطويرها العام الماضي،  وجرى الافتتاح بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد ورئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور محمود سعيد عميد الكلية، ولفيف من الأساتذة والمئات من الطلاب

بدأت الاحتفالية بوصول وكيل مجلس النواب لتفقد التجديدات التي شملت تطوير مدرجات الكلية الرئيسية ومدخلها، باستخدام احدث الاساليب التكنولوجية المتطورة وتوفير كل مايلزم للخدمة التعليمية للكلية، ‏وذلك وفاء لوعد قطعه النائب أبو العينين أثناء حضوره ملتقى التوظيف بالكلية العام الماضي.

وفي كلمته عبر النائب محمد أبو العينين عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة، قائلًا: "أعتز بوجودي بينكم في جامعة  لها تاريخ تجاوز 114 عام  فى منارة من أقدم منارات العلم في الشرق الأوسط، وفي طفرة تعليمية يرعاها السيد الريئس عبد الفتاح السيسى، نقل خبراؤها وعلماؤها وخريجوها جهودهم الى العديد من الجامعات الواعدة واتشرف بأني عضو فى مجلس أمناء جامعتين من هذه الجامعات الجديدة.

وتابع أبو العينين موجها حديثة إلى الاجيال الواعدة أن المستقبل للأفكار الجديدة وانتم المشاعل التي ستنقلنا الى مستقبل  التحضر والرقي فى  الجمهورية الجديدة، والتى سننقل من خلالها أفكارنا وخططنا لتنفيذ رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التى يتمنى تحقيقها والتي يشجع فيها روح الشباب الطموحة التى تشعر أنها تلامس عنان السماء، ونحن نفتخر أن مصر دولة شابه وأن شبابها هم بناة الحاضر والمستقبل.

وتابع أبو العينين مخاطبا الطلاب: "لديكم كلية من أهم الكليات التي تتبني تشكيل الفكر ‏و تغيير الوعي للرأي العام في مصر، نحتاج منكم ومن زملا ئكم فى كل الجامعات التنوير الفكري والسياسي والاقتصادي والتنموي الذي يرسم رؤية مصر الجديدة".

وأضاف أبو العينين: "اذكر سنة 2000 كانت أول دورة انتخابية لى في الجيزة وقابلت الدكتور جوهر الهلالي رئيس الجامعة وقتها  وجلست مع 80 أستاذا وتشاورنا حول كل القضايا والرؤى من أجل جيزة جديدة، فكرنا معًا في كيفية دمج وتضافر دور النائب مع الجامعة وأساتذتها ومسؤولي المحافظة،  وتم عقد مؤتمر تحت القبة حضره اكثر من 120 أستاذًا على مدى يومين وخرجنا منهم بكتابين كخطة تطوير للمستقبل، فدائما انا فى خدمة العلم والعلماء اصحاب الرسالة".

وأعلن النائب محمد أبو العينين عن جائزة بحثية علمية لطلاب الكلية وباحثيها، بحيث تكون الجائزة الاولي باسم المرحوم "أحمد زيدان" أحد خريجى الكلية الذي توفي العام الماضي، وكذلك أعلن عن رعاية  كرسي بحثي باسم الدكتورة الراحلة "منال متولي" الاستاذ بالكلية، كما وعد بتخصيص مجموعة من المنح الدراسية للطلبة شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انه لاشك ان هناك دورا كبيرا لرجال الأعمال الوطنيين تجاه  بلدهم ومنهم النائب محمد أبو العنين فهو أبرز رجال الأعمال الوطنيين، أعتز به كرجل سياسة واقتصاد واعتز به كصديق.

وقال إن افتتاحات اليوم نموذج للمساهمات التي قام بها في رفع كفاءة وتطوير بعض منشآت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهي الكلية التي نعتز بها  لمعرفتنا بقيمة أساتذتها و حجم إسهاماتها التي قامت بها سواء في جامعة القاهرة أو خارجها مع مؤسسات الدولة المختلفة بعضهم علنى وأكثرها غير معلن،

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد من كليات العطاء وتقوم بدورها تجاه الدولة وبنائها فلم تعد العلوم منعزلة عن الواقع ولم يعد العلم من أجل العلم بل العلم من أجل الناس و المجتمع والبشرية.

وتابع: "نحن لا نكتفي فقط  بالتعليم والبحث العلمي وإنما نعمل على اضافة قيمة للاقتصاد فقد دخلنا مرحلة الجيل الثالث ثم مرحلة الجيل الرابعه الجامعات ووفقا للمؤشرات الدولية جامعة القاهرة الآن من أفضل 100 جامعة في خمس تخصصات من بين 30000 جامعة فى العالم".

وقال إننا تقدمنا في تصنيف شنغهاي من المركز الـ 500 الى المركز الـ 400 وأخيرا سعيد  بوجود هذه القامة السياسية معنا في كلية تعتبر الحصان الأسود لجامعة القاهرة.

وخلال كلمته قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إننا سعداء بالدعم الذي تلقيناه من النائب أبو العينين بتجديد مدرجات الكلية فهو من أكبر شركات التنمية  لكليتنا فقد شارك في ملتقى التوظيف العام الماضي وبمجرد عرض أمر تجديد المدرجات عليه وافق فورا بل وأضاف تجديد مدرج 2 مع مدرج 1 مع تجديد المدخل  لتكتمل الصورة الجميلة  للكلية.

وأضاف أن الكلية شهدت في الفترة الاخيرة تطويرا كبيرا على كافة الأصعدة تعليميا وبحثيا وعلى  مستوى البنية التحتية، وتابع إن النائب أبو العينين وعد بتمويل جائزة باسم المرحوم أحمد زيدان خريج الكلية الذي توفاه الله العام الماضي وأيضا تخصيص كرسي بحثى باسم دكتورة منال متولي حيث يتم عمل مؤتمر سنوي في مجال تخصصها ووعد ايضا بالمشاركة في ملتقى التوظيف القادم وتخصيص عدة منح دراسية للطلبة شعبة اللغة الإنجليزية.

وفى نهاية الحفل قام  كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية  بتقديم درع الكلية هدية للنائب محمد أبو العنينين.

ومن جانبه وجه أبو العنين الشكر  لكل منهما وأضاف انه لن ينسى الدكتورة المرحومة منال متولي الاستاذ بالكلية التي كانت تعمل معه كمديرة مسؤولة عن القسم السياسي قائلا: أنها كانت من أفضل الناس عملا وأخلاقًا وامانة ودقة، لذا أتقدم بعمل جائزة باسمها وأرغب في أن تكون هذه الجائزة تحفيزا للتنافسية على مستوى الكلية والجامعة لكي نكتشف العباقرة  والمواهب الكامنة عن طريق مسابقات يشرف عليها المتخصصون وأنا من جانبي سأتحمل تكاليف هذه الجائزة بالكامل.


 

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أبو العينين محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

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