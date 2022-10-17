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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من إعادة تطوير قرية التضامن 2 في محافظة بني سويف

منازل الاورمان ببني
منازل الاورمان ببني سويف

قامت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف بالتعاون مع جمعية الأورمان بالانتهاء من تنمية وإعادة تطوير قرية التضامن 2 بمركز سمسطا فى محافظة بني سويف، حيث تمت إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتوصيل مياه شرب نقية للمنازل التى لم تصلها مياه الشرب النقية من قبل وذلك ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة" .

يأتي ذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي 

وأكدت أمل ابوعزوز، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن التعاون بين  مديرية التضامن الاجتماعى والأورمان في إعادة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا يمثل نموذج متكامل لما يمكن أن يقدمه العمل الاهلى في صناعة التغيير الايجابى الحقيقى في واقع القرى الأشد احتياجا والارتقاء بحال الأسر غير القادرة في هذه القرى على السلم الاجتماعي من دوائر العوز والاحتياجا إلى دوائر الاكتفاء والانتاج وخلق بيئة معيشية صحية للاهالى وأطفالهم

ولفت إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية .

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

يذكر أنه تم مؤخرًا إعادة إعمار 185 منزلا بمحافظة بني سويف موزعين كالتالى (25) منزلا بقرية التلاية مركز سمسطا، و(25) منزل بقرية أبو المكارم مركز أهناسيا، و(135) منزلا بقرى أنفسط وأبوصير المعلق ومعصرة أبوصير مركز الواسطى بتكلفة اجمالية  14 مليون جنيه.

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