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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. وجبة واحدة تخلصك من السمنة نهائيا

السمنة
السمنة

يحتوي البصل الأخضر  على العديد من الفوائد الصحية، بصلة خضراء متوسطة  الحجم (15 جم). تحتوي على : 

السعرات الحرارية : 4.8
الدهون : 0 جم
صوديوم : 2.4 ملغ
الكربوهيدرات : 1.1 جرام
الألياف : 0.4 جم
السكر : 0.4 جرام
البروتين : 0.3 جرام
بالإضافة الى فيتامين A  / فيتامين C / حمض الفوليك / المنغنيز  / فيتامين ب 6  / البوتاسيوم  / النحاس .

 

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لن تتوقع.. تناول البصل بهذه الطريقة يحميك من مرض خطير

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طريقة عمل كب كيك زي المحلات

 

من أهم الفوائد التي يقدمها البصل الأخضر لصحتك :

- مفيد لصحة العظام 
- جيد لصحة البشرة و يساهم في تأخير شيخوخة الجلد 
- يساهم في مكافحة السرطان خاصة سرطان المعدة 
- يساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي 
- مضاد للالتهابات  
- يمنحك شعور بالشبع بفضل كمية الالياف التي يحتويها 
- يحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار 
- بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها البصل الأخضر والمركبات النشطة ، وجد أنه قد يكون فعالة ضد السمنة والأمراض ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.


 

البصل البصل الاخضر السمنة السرطان ​​​​​​​health

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