لن تصدق.. وجبة واحدة تخلصك من السمنة نهائيا

يحتوي البصل الأخضر على العديد من الفوائد الصحية، بصلة خضراء متوسطة الحجم (15 جم). تحتوي على :
السعرات الحرارية : 4.8
الدهون : 0 جم
صوديوم : 2.4 ملغ
الكربوهيدرات : 1.1 جرام
الألياف : 0.4 جم
السكر : 0.4 جرام
البروتين : 0.3 جرام
بالإضافة الى فيتامين A / فيتامين C / حمض الفوليك / المنغنيز / فيتامين ب 6 / البوتاسيوم / النحاس .
من أهم الفوائد التي يقدمها البصل الأخضر لصحتك :
- مفيد لصحة العظام
- جيد لصحة البشرة و يساهم في تأخير شيخوخة الجلد
- يساهم في مكافحة السرطان خاصة سرطان المعدة
- يساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي
- مضاد للالتهابات
- يمنحك شعور بالشبع بفضل كمية الالياف التي يحتويها
- يحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار
- بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها البصل الأخضر والمركبات النشطة ، وجد أنه قد يكون فعالة ضد السمنة والأمراض ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.