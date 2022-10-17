لن تصدق.. وجبة واحدة تخلصك من السمنة نهائيا

يحتوي البصل الأخضر على العديد من الفوائد الصحية، بصلة خضراء متوسطة الحجم (15 جم). تحتوي على :



السعرات الحرارية : 4.8

الدهون : 0 جم

صوديوم : 2.4 ملغ

الكربوهيدرات : 1.1 جرام

الألياف : 0.4 جم

السكر : 0.4 جرام

البروتين : 0.3 جرام

بالإضافة الى فيتامين A / فيتامين C / حمض الفوليك / المنغنيز / فيتامين ب 6 / البوتاسيوم / النحاس .

من أهم الفوائد التي يقدمها البصل الأخضر لصحتك :

- مفيد لصحة العظام

- جيد لصحة البشرة و يساهم في تأخير شيخوخة الجلد

- يساهم في مكافحة السرطان خاصة سرطان المعدة

- يساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي

- مضاد للالتهابات

- يمنحك شعور بالشبع بفضل كمية الالياف التي يحتويها

- يحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار

- بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها البصل الأخضر والمركبات النشطة ، وجد أنه قد يكون فعالة ضد السمنة والأمراض ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.



