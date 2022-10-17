الحدود النارية.. بيلاروس تعرب عن قلقها من تزايد القدرات العسكرية في بولندا

أعربت وزارة الدفاع البيلاروسية، عن قلقها إزاء تزايد القدرات العسكرية في بولندا، مشيرة إلى تصريحات وزارة الدفاع البولندية تعلن عن استعدادها لبدء الحرب.

كما أعلنت الدفاع البيلاروسية أن الغرب يعمل في دول البلطيق على إنشاء مجموعات هجومية بغرض استخدامها ضد روسيا وبيلاروس.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيلاروس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإرسال 9000 جندي إلى البلاد، في الوقت الذي نشرت فيه مينسك قوات عسكرية ومجموعات متنقلة من حرس الحدود الإقليمي على الحدود مع أوكرانيا على خلفية زيادة النشاط الاستخباري من الجانب الأوكراني.

وقال الكرملين إن قرار إرسال جنود إلى بيلاروسيا جزء من "عملية دفاعية"، فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الخطوة "يمليها النشاط الجاري في المناطق المجاورة لنا".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي طلبت فيه دول عدة من مواطنيها مغادرة أوكرانيا، وسط تهديدات أمنية متزايدة، كما أغلقت بعض البلدان، مثل صربيا، سفاراتها بالكامل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيلاروس وروسيا بدأتا في دمج "بعض قواتهما العسكرية" بعد وقت قصير من التفجير الذي استهدف جسر كيرتش.