القومي للبحوث يعقد ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.. الأربعاء

اعلن المركز القومي للبحوث عن عقد معهد البحوث الزراعية و البيولوجية ( لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية ) - وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث الندوة الثالثة من سلسة الندوات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي: صحة النبات، بالمركز القومي للبحوث .

واوضح المركز أن ذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ورئيس الندوة الدكتور محمود حزين قائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية و مقرر الندوة الدكتورة زینب هانم عبد الرحمن سلامة رئيس لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية لمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي الهام يقدم دراسات و حديث شيق عن مستقبلنا و مستقبل وطننا و ابناؤنا باذن الله في سلسلة الندوات التي تدرس التغيرات المناخية وتاثيرها علي صحة النبات الذي يعتبر مصدر الغذاء الرئيسي للشعوب و الأمم من أغلب مخلوقات الكون.

واوضح أن ذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي السابع والعشرون COP 27 الذي يعقد في نوفمبر القادم 2022 . و يتناول التعرف على الاتجاهات الحديثة في تغير المناخ محليًا وعالميًا وتأثير التغيرات المناخية بيئيًا وزراعيًا واقتصاديًا والتغيرات المناخية الجديدة والمتوقعة وأثرها على البيئة وانعكاسها على الاقتصاد المحلي .

وتستضيف الندوة نخبة من كبار العلماء و المتحدثين ضيوف الندوة و التي تعقد صباح الأربعاء ١٩ اكتوبر العاشرة صباحاً بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث .