عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.. الأربعاء

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

اعلن المركز القومي للبحوث عن عقد معهد البحوث الزراعية و البيولوجية ( لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية ) - وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث الندوة الثالثة من سلسة الندوات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي: صحة النبات، بالمركز القومي للبحوث .

واوضح المركز أن ذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ورئيس الندوة الدكتور محمود حزين قائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية و مقرر الندوة الدكتورة زینب هانم عبد الرحمن سلامة رئيس لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية لمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي الهام يقدم دراسات و حديث شيق عن مستقبلنا و مستقبل وطننا و ابناؤنا باذن الله في سلسلة الندوات التي تدرس التغيرات المناخية وتاثيرها علي صحة النبات الذي يعتبر مصدر الغذاء الرئيسي للشعوب و الأمم من أغلب مخلوقات الكون.

الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظمان نموذجا دوليا لمحاكاة قمة المناخ

واوضح أن ذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي السابع والعشرون COP 27  الذي يعقد  في نوفمبر القادم 2022 . و يتناول التعرف على الاتجاهات الحديثة في تغير المناخ محليًا وعالميًا وتأثير التغيرات المناخية بيئيًا وزراعيًا  واقتصاديًا والتغيرات المناخية الجديدة والمتوقعة وأثرها على البيئة وانعكاسها على الاقتصاد المحلي .

وتستضيف الندوة نخبة من كبار العلماء و المتحدثين ضيوف الندوة و التي تعقد صباح الأربعاء ١٩ اكتوبر العاشرة صباحاً بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث .

التغيرات المناخية المركز القومى للبحوث معهد البحوث الزراعية و البيولوجية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي القطاع الزراعى معهد البحوث الزراعية والبيولوجية الثقافية والدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

كولر رافض مشاركتهما بالتدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

أخفت مرضها عن الجميع.. تفاصيل مؤلمة حول وفاة بطلة مسلسل وعد إبليس

ترشيحاتنا

هل يجوز مناداة الزوج أو الزوجة بـ بابا أو ماما؟.. مفاجأة

محلل مالي: تكليفات الرئيس بتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي تدعم القطاع الخاص

الثلاثاء الأسود.. أحمد موسى: فرنسا تنتظر يوم صعب جدا غدا .. فيديو

العراق.. انفجار في كوكوك ووقوع ضحايا بينهم أطفال

طليق كيم كارداشيان يشتري تطبيق Parler المؤيد لترامب

لمدة 5 ايام..غلق كلي بشارع السودان.. تعرف على الطرق البديلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. هند صبري تخطف الأنظار بصور جديدة |شاهد

نسخة طبق الأصل.. شبيه سمير غانم يثير ضجة على السوشيال ميديا

لن تتوقع.. التعرق الليلي نتيجة لمرض خطير| تفاصيل

أنواع من الأطعمة تمنع تساقط الشعر وتزيد نموه.. لن تخطر ببالك

فيديو

قرارات هامة.. كيف تستعد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة؟

الجانب المظلم في حياته.. علاء مرسي: اشتغلت صبي قهوجي وعامل نظافة.. فيديوجراف

وقع من الدور السادس.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالب صيدلة الفيوم

العلاقات قبل الزواج.. إيناس الدغيدي: أنا ضد الانحراف.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ