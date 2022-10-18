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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 : ابتعد عن السلبيات

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

تشير توقعات برج السرطان اليوم، إلى أنه من الجيد أن ننحي جانبا أي ضغائن محلية، وأن نعوض عن ذلك اليوم.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان .. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : اهتم بصحتك

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

قد تقرر تجربة شيء جديد، التطورات الإيجابية على الصعيد المهني قد تعزز حماسك، قد يأتي دور قيادي أو مشروع مرغوب في طريق مواطني السرطان، ستبقى حياتك المالية متوازنة مع مزيج صحي من الدخل والنفقات، من المحتمل أن تكون بصحة جيدة وحيوية، قد تكون الحياة الرومانسية لمواليد السرطان مملة وستحتاج إلى الحب والاهتمام لتكون مثيرة، قد تكون نزهة قصيرة أو رحلة ممتعة للغاية، الآن هو الوقت المثالي لإصلاح الأمور مع الأقارب.

توقعات برج السرطان مهنيا

يمكن أن تؤدي تجارب مواليد السرطان مع تطلعات مهنية إلى نتائج إيجابية، من المحتمل أن يزدهر بعض المحترفين بفرصة العمل في مشاريع جديدة تمامًا مع شركاء جدد.

توقعات برج السرطان صحيا

لجعل التمرين أكثر إمتاعًا ، يمكنك ممارسة رياضة مثل ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي لمسافات طويلة، اهدف إلى اختبار قدرتك على التحمل قدر الإمكان.

توقعات برج السرطان عاطفيا

الصراعات البسيطة والكلمات القاسية ممكنة في الحياة العاطفية للأفراد السرطان، ومع ذلك ستصبح علاقتك أقوى إذا أزلت سوء الفهم، أبعد نفسك عن التأثيرات السلبية في حياتك.

توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة

من الجيد أن ننحي جانباً أي ضغائن محلية وأن نعوض عن ذلك اليوم،سيشعر الجميع بالارتياح والسرور لأنك اتخذت أخيرًا هذه الخطوة الأولى نحو الشفاء.

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