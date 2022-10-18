الفنان هاني كمال وأبطال عملية «إيلات» يحتفلون بنصر أكتوبر في جامعة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، اليوم، احتفالية السادس من أكتوبر المجيد، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

تأتي الاحتفالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويحضر الاحتفالية أبطال عملية إيلات: القبطان عمر عز الدين، والقبطان نبيل عبد الوهاب، وكذلك الفنان الدكتور هاني كمال بطل فيلم الطريق إلى إيلات، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022 بمجمع الفنون والثقافة.

وعلي جانب آخر تنظم جامعة حلوان بالتعاون مع إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة دورة أونلاين لكل العاملين بمنظومة التحصيل الإلكتروني على برنامج زووم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في ظل سعي الجامعة لرفع كفاءة مسئولي منظومة التحصيل الإلكتروني بالجامعة لضمان العمل على الوجه الأمثل لتيسير حصول منتسبي الجامعة على خدمة أفضل وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وتعقد في ظل خطة التطوير التي يقوم بها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو رقمنة الخدمات، لا سيما التحول الرقمي للمدفوعات النقدية.