علاء مرسي: أحمد السقا بيبقى ليه كلمة خلال تصوير جميع أعماله

قال الفنان علاء مرسي، إن أحمد السقا يبقى ليه كلمة خلال تصوير جميع أعماله، معقبا: “مش بيرشح.. ولا يتدخل.. ونفس الشيء لمحمد هنيدي، من عشرتي ليهم، مع إن ده ليس صحيح أحيانا.. لأنك اللي بتقود العمل الفني”.

وفي سياق متصل، أضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد ممثل أتقن دور الضابط بين أمير كرارة وأحمد السقا، متابعا: "بعشق هشام ماجد وشيكو، ولكن هشام ماجد أكثر".

وتابع: " محمد عادل إمام هو الأكثر موهبة من أحمد صلاح السعدني، وخالد النبوي الأكثر ذكاء من إياد نصار".