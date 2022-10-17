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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء مرسي: هنيدي أفضل في الكوميديا من محمد سعد

الفنان علاء مرسي
الفنان علاء مرسي

عرض الإعلامي عمرو الليثي، فقرة أسالة على الفنان علاء مرسي، وخلال العرض قال له من الأفضل فى الكوميديا بين الفنان محمد هنيدي والفنان محمد سعد، ليجيب الأخر: "محمد هنيدي ولو أمامي فيلمين واحد لأحمد حلمي وواحد لكريم عبد العزيز هختار كريم عبد العزيز طبعا".


وأضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد ممثل أتقن دور الضابط بين أمير كرارة وأحمد السقا، متابعا: "بعشق هشام ماجد وشيكو، ولكن هشام ماجد أكثر".


وتابع: " محمد عادل إمام هو الأكثر موهبة من أحمد صلاح السعدني، والأكثر ذكاءا خالد النبوي من أياد نصار".
 

الإعلامي عمرو الليثي محمد هنيدي كريم عبد العزيز أمير كرارة احمد السقا

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