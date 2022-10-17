علاء مرسي: هنيدي أفضل في الكوميديا من محمد سعد

عرض الإعلامي عمرو الليثي، فقرة أسالة على الفنان علاء مرسي، وخلال العرض قال له من الأفضل فى الكوميديا بين الفنان محمد هنيدي والفنان محمد سعد، ليجيب الأخر: "محمد هنيدي ولو أمامي فيلمين واحد لأحمد حلمي وواحد لكريم عبد العزيز هختار كريم عبد العزيز طبعا".



وأضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد ممثل أتقن دور الضابط بين أمير كرارة وأحمد السقا، متابعا: "بعشق هشام ماجد وشيكو، ولكن هشام ماجد أكثر".



وتابع: " محمد عادل إمام هو الأكثر موهبة من أحمد صلاح السعدني، والأكثر ذكاءا خالد النبوي من أياد نصار".

