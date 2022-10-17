علاء مرسي: "أنا بصباص وبحب كل حاجة في الستات"

قال الفنان علاء مرسي، إن كل امرأة حرة فيما ترتديه في الشارع أو في الحفلات الخاصة، ولكنها ليست حرة فيما ترتديه في المهرجانات السينمائية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام ببرتوكول المهرجانات من ملابس؛ معقبًا: "ينفع أدخل الكنيسة أو الجامع وأنا لابس شورت".

وأضاف "مرسي"، خلال تصريحات تليفزيونية، "أنا بصباص وبحب كل حاجة في الستات، وإذا شعرت برغبتي في الزواج مرة ثانية سأقوم بذلك على الفور، بس أنا بخاف، ولو خيروني بين الخيانة والزواج لاختارت الزواج، أنا فكرت قبل كده أتزوج على زوجتي، ولكن الموضوع لم يكتمل، بسبب عدم رغبة الطرف الثاني في إخفاء الزواج".

وأشار إلى أنه "سي السيد" في منزله، ورغم ذلك يخشى من زوجته حال الزواج من امرأة أخرى، معقبًا: "أحيانًا أخشى من زوجتي؛ وأحيانًا أخرى أكون متسلطاً وقليل الأدب، وزوجتي بتكون سي السيد".

علاء مرسي عن رضوى الشربيني: "بنوتة حلوة بس مش عارف بتشتغل أيه"

قال الفنان علاء مرسي، إنه لا يفهم ما تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، معقبًا: "لا أفهم ما تريد أن تقدمه، هي بنوتة حلوة، بس مش عارف هي بتشتغل أيه، عليها أن تذاكر العلاقات الشخصية قبل أن تتحدث في هذه المواضيع.. أكيد لديها مشكلة شخصية، وبتطلع هذا الأمر على الشاشة.

وأضاف "مرسي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفنانة محسنة توفيق هي والدته الفنية، معقبًا: "الست دي أول ممثلة مثلت معها في ليالي الحلمية، أخدتني في حضنها بمنتهى الحنية، أعطتني شحنة أداء كبيرة للغاية، هذه الممثلة قيمة عظيمة".

ولفت إلى أن الفنان محيي إسماعيل فنان قدير وموهوب جدًا، وممثل من نوعية خاصة، ولكن لم يفهم الكثير موهبته، فقام بإلقاء الكثير من الجميل التي أصبحت تريد، معقبًا: "أنا من مريديه وبيضحكني جدًا، محيي إسماعيل إنسان نقي جدا وصديق شخصي".

علاء مرسي عن هبة قطب: "لازم نتجاهل الست دي"

قال الفنان علاء مرسي، إن الفنان هاني سلامة إنسان مهذب، مشيرًا إلى أنه عمل مع هذا الفنان لأول مرة العام الماضي، متابعًا: "أول ما قابلته حبيته لأدبه واجتهاده".

وأضاف "مرسي"، خلال تليفزيونية، أن الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية تتحدث كثيرًا خطأ، معقبًا: "لازم نتجاهل الست دي، دي بتتكلم خطأ، لازم نتكلم بأدب، الست دي بتتكلم في الجنس، إحنا عالم شرقي، محتاجين نتكلم في الأدب والعيب، دي بتتكلم في الجنس في التلفزيون، طب لو بنتي قاعدة أقوم أضربها ولا أعمل أيه".

ولفت إلى أنه يحب الإعلامية ياسمين عز، لأنها تتحدث عن قيمة الرجل، وتتحدث على ضرورة أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة بصورة مماثلة للماضي مثل الآباء والأجداد، معقبًا: "أي ست في الكون فوق دماغي، لأن الست دي أختي وأمي".



