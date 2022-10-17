عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء مرسي: "أنا بصباص وبحب كل حاجة في الستات"

علاء مرسي
علاء مرسي

قال الفنان علاء مرسي، إن كل امرأة حرة فيما ترتديه في الشارع أو في الحفلات الخاصة، ولكنها ليست حرة فيما ترتديه في المهرجانات السينمائية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام ببرتوكول المهرجانات من ملابس؛ معقبًا: "ينفع أدخل الكنيسة أو الجامع وأنا لابس شورت".

وأضاف "مرسي"، خلال تصريحات تليفزيونية، "أنا بصباص وبحب  كل حاجة في الستات، وإذا شعرت برغبتي في الزواج مرة ثانية سأقوم بذلك على الفور، بس أنا بخاف، ولو خيروني بين الخيانة والزواج لاختارت الزواج، أنا فكرت قبل كده أتزوج على زوجتي، ولكن الموضوع لم يكتمل، بسبب عدم رغبة الطرف الثاني في إخفاء الزواج".

وأشار إلى أنه "سي السيد" في منزله، ورغم ذلك يخشى من زوجته حال الزواج من امرأة أخرى، معقبًا: "أحيانًا أخشى من زوجتي؛ وأحيانًا أخرى أكون متسلطاً وقليل الأدب، وزوجتي بتكون سي السيد".

 

علاء مرسي عن رضوى الشربيني: "بنوتة حلوة بس مش عارف بتشتغل أيه"

قال الفنان علاء مرسي، إنه لا يفهم ما تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، معقبًا: "لا أفهم ما تريد أن تقدمه، هي بنوتة حلوة، بس مش عارف هي بتشتغل أيه، عليها أن تذاكر العلاقات الشخصية قبل أن تتحدث في هذه المواضيع.. أكيد لديها مشكلة شخصية، وبتطلع هذا الأمر على الشاشة.

وأضاف "مرسي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفنانة محسنة توفيق هي والدته الفنية، معقبًا: "الست دي أول ممثلة مثلت معها في ليالي الحلمية، أخدتني في حضنها بمنتهى الحنية، أعطتني شحنة أداء كبيرة للغاية، هذه الممثلة قيمة عظيمة".

ولفت إلى أن الفنان محيي إسماعيل فنان قدير وموهوب جدًا، وممثل من نوعية خاصة، ولكن لم يفهم الكثير موهبته، فقام بإلقاء الكثير من الجميل التي أصبحت تريد، معقبًا: "أنا من مريديه وبيضحكني جدًا، محيي إسماعيل إنسان نقي جدا وصديق شخصي".

علاء مرسي عن هبة قطب: "لازم نتجاهل الست دي"

قال الفنان علاء مرسي، إن الفنان هاني سلامة إنسان مهذب، مشيرًا إلى أنه عمل مع هذا الفنان لأول مرة العام الماضي، متابعًا: "أول ما قابلته حبيته لأدبه واجتهاده".

وأضاف "مرسي"، خلال تليفزيونية، أن الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية تتحدث كثيرًا خطأ، معقبًا: "لازم نتجاهل الست دي، دي بتتكلم خطأ، لازم نتكلم بأدب، الست دي بتتكلم في الجنس، إحنا عالم شرقي، محتاجين نتكلم في الأدب والعيب، دي بتتكلم في الجنس في التلفزيون، طب لو بنتي قاعدة أقوم أضربها ولا أعمل أيه".

ولفت إلى أنه يحب الإعلامية ياسمين عز، لأنها تتحدث عن قيمة الرجل، وتتحدث على ضرورة أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة بصورة مماثلة للماضي مثل الآباء والأجداد، معقبًا: "أي ست في الكون فوق دماغي، لأن الست دي أختي وأمي".


 

هبة قطب علاء مرسي محيي إسماعيل الفنانة محسنة توفيق رضوي الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

أخفت مرضها عن الجميع.. تفاصيل مؤلمة حول وفاة بطلة مسلسل وعد إبليس

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

ترشيحاتنا

لحظة تحطم طائرة عسكرية واصطدامها بمبنى سكني في روسيا.. فيديو

الحكومة: اتاحة المزيد من المدارس الفنية لإدارتها عبر القطاع الخاص

مدبولي: نحرص على التوسع في مسارات التعليم الفني والتقني

جميعها في إفريقيا.. 5 دول تستحوذ على أعلى نسب الفقر بالعالم

الصين تتوقع تعافي الاقتصاد .. وتؤجل نشر بيانات هامة

تحذير من بوتين للغرب.. رصد غواصة "يوم القيامة" الروسية قرب حدود الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت ... أحلى من الجاهز

بعد فستان عيد ميلادها...10 فساتين أثارت الجدل لـ مي عمر | شاهد

بعد أنتشارها بين النجمات... طبيب يكشف السن المناسب لعمليات التجميل| لن تتوقع

بالدانتيل.. فستان إلهام شاهين في موريكس يثير الجدل| شاهد

فيديو

الجانب المظلم في حياته.. علاء مرسي: اشتغلت صبي قهوجي وعامل نظافة.. فيديوجراف

وقع من الدور السادس.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالب صيدلة الفيوم

العلاقات قبل الزواج.. إيناس الدغيدي: أنا ضد الانحراف.. فيديو

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ