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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة ابدأ: لدينا شراكات كبرى مع 33 مستثمرا مصريا و20 شركة أجنبية

صدى البلد

استضافت الإعلامية إنجي أنور ، عضو مبادرة "ابدأ” والتي جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع.

وقال المهندس مينا ماهر "عضو مبادرة ابدأ، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الاثنين ، "أننا  لدينا 64 شراكة كبرى مع 33 مستثمر مصري و20 شركة أجنبية".

وتابع المهندس مينا ماهر، أن مبادرة "ابدأ" تهدف لدعم قطاع الصناعة في مصر، ولا نستهدف فقط دعم السوق المحلي، ولكن التصدير كذلك.

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات ، ضرورة  دعم قطاع الصناعة في مصر، وأهم مشروعاتها مع "حياة كريمة".

وشدد البهي ، على أن الدولة لا تتوانى في دعم القطاع الخاص، وتضع استراتيجيات مميزة للنهضة بقطاع الصناعة.

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