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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأربعاء.. طارق العشري يكشف نقاط قوة الزمالك مع فيريرا.. فيديو

صدى البلد

 


تغنى طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة بالمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قبل مواجهة الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز بموسمه الجديد.

قال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيريرا عمل إنجاز كبير مع الزمالك بحصد بطولتين دوري وكأس من الأهلي هذا أمر ليس سهلا، وسر نجاحه إنه لا يتحجج ويبرر كثيرا فضلا عن تنظيم الفريق أول مرة أرى الزمالك منظما بهذه الطريقة خاصة من الناحية الدفاعية"

أضاف:"الزمالك سيتطور هذا الموسم بعدما أصبح فيريرا هو المسيطر الأول ولا يوجد تدخلات في عمل المدرب البرتغالي وأشعر بأن لاعبي الزمالك يحبون فيريرا ويخافون منه في نفس الوقت وهذا مطلوب، مثلما كان يفعل لاعبو الأهلي مع جوزيه". 

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وختم حديثه قائلا:"بن شرقي ترك الزمالك في وقت صعب ولكن هناك لاعبين آخرين يصنعون الفارق مثل أحمد مصطفى زيزو وشيكابالا". 

 

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