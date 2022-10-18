أحمد عيد عبد الملك: أتوقع تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة.. فيديو

توقع أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن يحقق الزمالك بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي في الموسم الجديد المقرر انطلاقه اليوم.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: أتوقع تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف، مدرب الاتحاد بيدعم محمود علاء معنويًا، وهذا سيكون له تأثير إيجابي وسيعود أقوى مما مضى لأنه لاعب دولي.

مستوى أحمد عبد القادر



وأشار “أحمد عيد” إلى أن أحمد عبدالقادر "مركِّز مع الجمهور"، وهذا ظهر في احتفاله بمباراة الاتحاد المنستيري.