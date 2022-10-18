شبانة يكشف نصيحة رئيس الأهلي لـ أحمد عبد القادر.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن نصيحة قدمها له أستاذه الراحل إبراهيم حجازي رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، عام 1997، بعدما انشغل شبانة ببعض الخلافات أبعدته قليلًا عن تطبيق مهنية عمله كصفحي "مشاكس".

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، إبراهيم حجازي أستاذي ومعلمي وقدم لي نصيحة ضمن الأغلى التي تلقيتها في حياتي، قال لي: "لا يشغلك أحد، أنت في طريقك تجري؛ من أجل هدفك، ولو أحد نزع الجاكيت الذي ترتديه؛ عليك أن تتركه له، ولا تقف للنزاع من أجله؛ حتى لا تلتهي عن طريقك وأهدافك التي ترغب في تحقيقها"... وهذه هي رسالة الخطيب لـ أحمد عبد القادر، بعد أزمة احتفاله في مباراة الاتحاد المنستيري.

نصيحة لأحمد عبد القادر..

وأضاف شبانة، الأهلي أيضًا في آخر عامين انشغل ببعض الأمور التي أبعدته عن طريقه، وهذه هي النصيحة التي قدمها الخطيب لأحمد عبد القادر بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير بسبب احتفاله أمام الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.

وأتم شبانة، على أحمد عبد القادر التركيز في الملعب فقط وكيفية تطوير أدائه؛ من أجل إفادة الأهلي في المباريات المقبلة، وعدم التطرق لتصرفات تشغله عن طريقه، وهو تحقيق الأداء الجيد والبطولات.