يحيى الكومي: مواجهة الأهلي والإسماعيلي ستكون قوية في انطلاق الدوري| فيديو

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أهمية مباراة فريقه الأولى، بالدوري المصري هذا الموسم، ضد النادي الأهلي، في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري هذا الموسم.

وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الماتش للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن "المواجهة مع الأهلي ستكون قوية، وستمتع الجمهور المصري ممن يحبون متابعة مباريات الأهلي والإسماعيلي".

أزمة مستحقات اللاعبين في الإسماعيلي

وأشار الكومي إلى أن المباراة بشكل نهائي ستكون في ستاد برج العرب.. وحول أزمة مستحقات اللاعبين، تعهد الكومي بحل المشكلات المالية للفريق، قال: «لاعب واحد فقط لم يحصل على مستحقاته وسيحصل عليها خلال أسبوع».

وأكد الكومي أن المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو يقوم بدور جيد على مستوى تدريب الفريق حتى الآن.