عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيى الكومي: مواجهة الأهلي والإسماعيلي ستكون قوية في انطلاق الدوري| فيديو

يحيى الكومي رئيس
يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي 

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أهمية مباراة فريقه الأولى، بالدوري المصري هذا الموسم، ضد النادي الأهلي، في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري هذا الموسم.

وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الماتش للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن "المواجهة مع الأهلي ستكون قوية، وستمتع الجمهور المصري ممن يحبون متابعة مباريات الأهلي والإسماعيلي".

أزمة مستحقات اللاعبين في الإسماعيلي

txt

رضا عبد العال: جبهة المثلوثي وعمر جابر خارج الخدمة في الزمالك.. فيديو

txt

رضا الويشي: ندمان بسبب الرحيل عن الأهلي.. فيديو

وأشار الكومي إلى أن المباراة بشكل نهائي ستكون في ستاد برج العرب.. وحول أزمة مستحقات اللاعبين، تعهد الكومي بحل المشكلات المالية للفريق، قال: «لاعب واحد فقط لم يحصل على مستحقاته وسيحصل عليها خلال أسبوع».

وأكد الكومي أن المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو يقوم بدور جيد على مستوى تدريب الفريق حتى الآن. 

الدوري المصري الأهلى الزمالك الاسماعيلي الكومي نادي الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

السفارة السعودية في واشنطن ترد على انتقادات بايدن بشأن قرار أوبك +

روسيا: وفاة سركيسوف أحد أهم علماء الطاقة وتكنولوجيا الغواصات النووية عن 99 عاما

لتجنب كارثة مدمرة للعين.. نصائح طبية لمن يرتدون العدسات اللاصقة

الآن ... القمر يظهر بجوار النجم بولوكس في ظاهرة مميزة

مفاجأة.. حكم أكل الخصيتين من الذبائح؟ رأي الفقهاء

سعر عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 18-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ