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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي، مساء الاثنين، على ملعب "عبد الرحمن أنوس" في ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة الأهلي في قمة الجولة الافتتاحية على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية، ببطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على مجموعة من الخطط الفنية والتي تستهدف الوصول لمرمى المنافس من أقصر الطرق، كما تم منح اللاعبين مجموعة من التعليمات للحد من خطورة الفريق المنافس.

وحرص الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق على إيقاف المران أكثر من مرة بهدف إصلاح عدد من الأخطاء على صعيد التحرك أو التمركز، بجانب تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال سعيًا لرفع المعدلات البدنية للاعبين.

وأدي حراس المرمى تدريبات على سبل التعامل مع التسديدات والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم السعودي أسامة الحمدان.

ومن جانبه، صرح الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بأن محمد عمار ومحمد نصر ثنائي قلب دفاع الفريق قد تأكد غيابهما عن مواجهة الأهلي المقبلة.

وأضاف طبيب الدراويش: "اللاعبان لم يكتمل شفاؤهما بشكل نهائي، حيث يواصلان برنامجهما العلاجي المكثف تمهيداً لعودتهما لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة".

وأكمل تصريحاته: "باقي لاعبي الفريق في كافة الخطوط مكتملة على الصعيد الطبي، وموقف استبعاد أي منهم سيكون وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان جاريدو".

جدير بالذكر أن "عمار" أصيب بجزع في الركبة على هامش أحد المباريات الودية خلال فترة الإعداد، فيما تعرض "نصر" لكسر في الترقوة منذ منافسات الموسم الماضي.

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