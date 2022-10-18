ناقد رياضي: الجميع في «البالون دور» متعجبون من مقاطعة محمد صلاح لحضور الحفل.. فيديو

أكد وليد الحديدي الناقد الرياضي في رسالة خاصة ل"بوكس تو بوكس" من خفل البالون دور الذي أقيم أمس في باريس.

وقال الحديدي عبر خاصية "الزوم": "حفلة البالون دور كانت على أعلى مستوى تنظيمي، كل الصحف الفرنسية والمؤسسات التنظيمية كانت حاضرة في الحفل ومساعدة في خروجها في أحسن شكل ممكن، الجميع كان يعلم أن كريم بنزيما هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف الحديدي: "فلاورنتيو بيرير ورئيس برشلونة كانا موجودين في الحفل، وهناك العديد من الأساطير الحاضرة، والحفل تنظيميا كان على أعلى مستوى".

غياب صلاح عن حفل البالون دور

وأكمل الحديدي: "جميع الصحفيين يسألون على محمد صلاح، ومتعجبون من عدم حضور محمد صلاح للحفل، لأن هذا الأمر يترك أثرا إيجابيا في نفوس الحضور بوجود نجم كبير مثل محمد صلاح".

وأتم: "الحفل يُنفق فيه ملايين الدولارات، وسيحصد أكثر مما أنفق عليه بسبب حجم الإعلانات الكبيرة المتواجدة حاليًا".