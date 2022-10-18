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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ناقد رياضي: الجميع في «البالون دور» متعجبون من مقاطعة محمد صلاح لحضور الحفل.. فيديو

صدى البلد

أكد وليد الحديدي الناقد الرياضي في رسالة خاصة ل"بوكس تو بوكس" من خفل البالون دور الذي أقيم أمس في باريس.

وقال الحديدي عبر خاصية "الزوم": "حفلة البالون دور كانت على أعلى مستوى تنظيمي، كل الصحف الفرنسية والمؤسسات التنظيمية كانت حاضرة في الحفل ومساعدة في خروجها في أحسن شكل ممكن، الجميع كان يعلم أن كريم بنزيما هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف الحديدي: "فلاورنتيو بيرير ورئيس برشلونة كانا موجودين في الحفل، وهناك العديد من الأساطير الحاضرة، والحفل تنظيميا كان على أعلى مستوى".

غياب صلاح عن حفل البالون دور

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ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.. بنزيما الأول ومركز صلاح

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محمد صلاح يحتل المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية

وأكمل الحديدي: "جميع الصحفيين يسألون على محمد صلاح، ومتعجبون من عدم حضور محمد صلاح للحفل، لأن هذا الأمر يترك أثرا إيجابيا في نفوس الحضور بوجود نجم كبير مثل محمد صلاح".

وأتم: "الحفل يُنفق فيه ملايين الدولارات، وسيحصد أكثر مما أنفق عليه بسبب حجم الإعلانات الكبيرة المتواجدة حاليًا".

محمد صلاح كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية وليد الحديدي

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