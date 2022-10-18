بحلول عام 2027.. خبير يتوقع اختفاء منصات التواصل الاجتماعي لهذا السبب| فيديو

قال أحمد السخاوي، خبير آمن وتكنولوجيا المعلومات، إن الميتا فيرس هي انتقال تفاصيل الحياة من العالم الحقيقي إلى واقع افتراضي بشخصية يرسمها الشخص لذاته، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لـ اختفاء منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، بحلول عام 2027، وذلك لظهور أشياء أحدث.

وأضاف "السخاوي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إدارة المخاطر في شركة فيسبوك تتنبأ باتجاهها نحو الهاوية وخسارة مبالغ كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك حدث قبل تحول شركة فيسبوك لشركة ميتا.

خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال

وتطرق في حديثه إلى خطورة بعض الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين، قائلًا إن بعض الألعاب هذه الفترة تحتوي على بعض الأفكار "السخيفة"ـ على حد تعبيره ـ وعلى رأسها القتل والنصب و الاختراق، لكي يكسب اللاعب بعض النقاط في اللعبة، وجميع هذه الأفكار مسمومة.

وأشار إلى أنه يجب على الآباء مصاحبة الأبناء، لأن هذه الطريقة ستساهم في منع الأبناء من التعرض لهذه الأفكار من خلال عرض ما يتم داخل اللعبة على الوالدين مسبقًا، فسيكون لهما خطوة استباقية في معرفة ما يتعرض له أبناؤهم ويتصرفون تجاه الأمر بالشكل الصحيح.

وأكد أهمية المتابعة، حيث وجد في السابق بعض الألعاب التي تمثل خطورة على حياة من يلعبها، ويأتي على رأسها الحوت الأزرق.

