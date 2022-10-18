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رئيس التحرير
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أضرار الإفراط فى تناول النسكافية بالليمون كثيرة وفوائد بالجملة لفنجان واحد

أضرار النسكافية بالليمون
أضرار النسكافية بالليمون

أضرار تناول النسكافية بالليمون كثيرة ، ولكن يغفل عنه البعض ، ويشربونه دون مبالاة لآثارها السلبية على الصحة، فمن الممكن أن يسبب النسكافية بالليمون سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، فهل ورد فى ذهنك ماهية أضرار النسكافية بالليمون على الجسم، وماذا يفعل بعد شرب فنجان منه مباشرة، وخاصة أنه يحتوي على كميات كبيرة من الكافين، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أضرار النسكافية بالليمون.

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أضرار النسكافية بالليمون
 

يسبب النسكافية بالليمون أضرارا عدة،وهي العديد من المضاعفات وخاصة مع الإفراط فى تناولها، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية أضرار النسكافية بالليمون:

1- يساهم النسكافية بالليمون فى الإصابة بالصداع، فضلا عن حدوث الأرق، حيث يعتاد البعض على شربها فى الصباح الباكر وعلى معدة فارغة.

2- كما أثبتت الدراسات أن النسكافية سبب رئيسي في عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم مما يعمل على ارتفاع ضغط الدم.

3- الإفراط فى تناول النسكافية يعمل على زيادة الوزن وزيادة الدهون فى الجسم فضلا عن طرد الماء من الجسم وبالتالى زيادة الترسبات على الكلى، بالإضافة إلى الإصابة بقرحة المعدة.

وبعد معرفة أضرار النسكافية بالليمون، ستصاب بالدهشة عندما تعرف أن بعض الدراسات أثبتت وجود فوائد النسكافية بالليمون لو فنجان واحد يوميا، وخاصة لمتبعى الحمية الغذائية، حيث تتمثل فوائد النسكافية بالليمون فى:-

1- تساهم النسكافية  بالليمون فى رفع معدلات الحرق فى الجسم، مما يؤدى إلى إنخفاض فى الوزن، كما أنها تعمل على حرق الدهون الزائدة بالجسم.
2- تعمل النسكافية بالليمون على منح الجسم الطاقة والقدرة على التركيز.
3- يعمل الليمون على طرد السموم من الجسم كما يقلل من حدة التوتر.
4- مشروب النسكافية بالليمون يعمل على التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكلى.
5- يمثل النسكافية بالليمون مشروبا فعالا فى إعاقة نمو البكتيريا داخل الفم، فضلا عن الحد من الرواسب.
6- على عكس الدراسات التى اثبتت أن النسكافية يعمل على زيادة ضربات القلب أثبتت دراسات أخرى أن فوائد النسكافية بالليمون تتمثل فى تحسين مستوى الكوليسترول فى الدم، وحماية القلب من انسداد الشرايين.
7- يعمل النسكافية بالليمون على إمداد الجسم بالسوائل وبالتالي العمل على ترطيب الجسم

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