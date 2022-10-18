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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل صوص الرانش الرهيب بمذاق شهي لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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شهي ومفيد.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية

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طريقة عمل مكدوس الباذنجان بأسهل الخطوات

مقادير عمل صوص الرانش الرهيب

كوب مايونيز بيتي بالمستردة
كوب لبن رايب  أو زبادي
معلقة كبيرة ثوم مفروم
2 معلقة صغيرة بودرة بصل
نصف كوب خضرة طازة مفرومة (شبت وبقدونس وكزبرة)
عصير ليمونة
معلقة كبيرة خل
معلقة صغيرة شطة
معلقة صغيرة فلفل اسود


طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

نصنع المايونيز البيتي
نفرم الخضرة ناعمة ونضيفها مع باقي المكونات ونقلبهم كلهم مع بعض (يدوي بدون خلاط)
نضعهم في برطمان فى الثلاجة ليلة او ساعتين على الأقل للحصول على طعم مميز
صوص الرانش تتحط على البيتزا بعد خروجها من الفرن . 

المايونيز عصير ليمون ثوم مفروم صوص الرانش طريقة عمل مكدوس الباذنجان طريقة عمل اصابع الجبنة المقلية طريقة عمل صوص أصابع الجبن ​​​​​​​health

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