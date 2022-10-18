مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح منزل بقرية خالد بن الوليد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات فور تحرير المحضر اللازم.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة في العقد الثاني من العمر، إدعاء سقوطها من أعلي سطح منزل بقرية خالد بن الوليد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ للتحري عن الواقعة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، ووفاة "هاجر جبريل عبدالله" 11 عاما، مقيمه بمركز بدر، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري استخراج تصاريح الدفن اللازمة.