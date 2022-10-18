مصر تفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط .. حنفى جبالى: مساهمة أبوالعينين كانت فاعلة وقوية

فازات مصر بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط، بما يعد انتصارا جديداً للدبلوماسية البرلمانية المصرية، وأشاد المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بمشاركة النائب محمد محمد أبو العينين وكيل المجلس فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

جبالي: أبو العينين لديه مساهمات فعالة

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: أن النائب محمد أبوالعينين كان له مساهمات فاعلة فى هذين الاجتماعين، تطرق فيها إلى العديد من الموضوعات، وذلك كله فى إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة للدبلوماسية البرلمانية المصرية.

وقال "جبالى" أنه نيابة عن رئيس المجلس، شارك النائب محـمد أبو العينين، وكيل المجلس، فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وقد تم فى الاجتماعين مناقشة عدة موضوعات أهمها:

تبادل الآراء حول هذه التحديات وحول الآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطى.

تنظيم منتدى حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط.

وضع خطط عمل وأنشطة لجان الجمعية البرلمانية خلال الفترة القادمة. فضلًا عن اختيار مصر عضوا فى هيئة مكتب الجمعية، ونائباً لرئيس الجمعية، تقديراً لدورها على صعيد الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى صعيد الجمعية البرلمانية الخاصة بها.

ومن جهته عقب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على كلمة رئيس المجلس، موجها الشكر والتحية على تفويضه للمشاركة في الجمعية عن البرلمان المصري.

انطباع عالمي جيد عن البرلمان المصري

وأكد أبو العينين، أن هناك إنطباع عالمي جيد عن البرلمان المصري والدور الذي يقوم به، قائلا: نحن شركاء مع الاتحاد الأوروبي وشمال وجنوب المتوسط لما له من أهمية كبيرة.

وأكد وكيل النواب، أن مصر نجحت فى عقد شراكات هامة مع الإتحاد الاوروبى لدول شمال وجنوب المتوسط.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

وقال وكيل مجلس النواب: تطرقنا للعديد من الملفات على الساحة الدولية مثل التغيرات المناخية وأزمات المياه والغذاء والأزمة الاقتصادية وغيرها من المشكلات التي تواجه العالم كله.

وبدأنا الحديث عن تفاعل وحركة جديدة مع دول شمال المتوسط والاتحاد الأوروبى بالكامل من أجل وجود منتدى نناقش فيه أجندة وتصورات جديدة نضع فيها برامج عمل تنفيذية ورؤى جديدة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن هناك تقدير بالغ لمصر في الخارج، مشيراً الى أنه تحدث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبى معربة عن إعجابها للتجارب المصرية فى العديد من المجالات وتحدث معها أيضا عن تجربة الربط الكهربائى مع مصر ومنظومة شرق المتوسط.

وأشار وكيل مجلس النواب الى أن هناك متابعين لكل كل مايتعلق فى مصر من تطور وانجازات وانهم يرصدوه فى الخارج.

وأضاف أبوالعينين: "أنا فخور بأن المجتمع الدولى يتحدث عن مصر وإنجازاتها، وكذلك انجازات مجلس النواب ونواب الشعب المصرى وعلى رأسهم الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وأشار الى أنه سوف يكون هناك إطلالة جديدة فى المنتدى الجديد وسوف يكون فيه أفكار ورؤى جديدة، مشيرا الى أن الفترة القادمة مهمة وبالأخص قمة المناخ التى سوف يكون لها اثر كبير على مصر.