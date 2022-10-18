عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر تفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط .. حنفى جبالى: مساهمة أبوالعينين كانت فاعلة وقوية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

فازات مصر بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط، بما يعد انتصارا جديداً للدبلوماسية البرلمانية المصرية، وأشاد المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بمشاركة النائب محمد محمد أبو العينين وكيل المجلس فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

جبالي: أبو العينين لديه مساهمات فعالة

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: أن النائب محمد أبوالعينين  كان له مساهمات فاعلة فى هذين الاجتماعين، تطرق فيها إلى العديد من الموضوعات، وذلك كله فى إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة للدبلوماسية البرلمانية المصرية.

وقال "جبالى" أنه نيابة عن رئيس المجلس، شارك النائب محـمد أبو العينين، وكيل المجلس، فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وقد تم فى الاجتماعين مناقشة عدة موضوعات أهمها:

  • تبادل الآراء حول هذه التحديات وحول الآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطى.
  • تنظيم منتدى حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط.
  • وضع خطط عمل وأنشطة لجان الجمعية البرلمانية خلال الفترة القادمة. فضلًا عن اختيار مصر عضوا فى هيئة مكتب الجمعية، ونائباً لرئيس الجمعية، تقديراً لدورها على صعيد الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى صعيد الجمعية البرلمانية الخاصة بها.

ومن جهته عقب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على كلمة رئيس المجلس، موجها الشكر والتحية على تفويضه للمشاركة في الجمعية عن البرلمان المصري.

انطباع عالمي جيد عن البرلمان المصري

وأكد أبو العينين، أن هناك إنطباع عالمي جيد عن البرلمان المصري والدور الذي يقوم به، قائلا: نحن شركاء مع الاتحاد الأوروبي وشمال وجنوب المتوسط لما له من أهمية كبيرة.

وأكد وكيل النواب، أن مصر نجحت فى عقد شراكات هامة مع الإتحاد الاوروبى لدول شمال وجنوب المتوسط.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

وقال وكيل مجلس النواب: تطرقنا للعديد من الملفات على الساحة الدولية مثل التغيرات المناخية وأزمات المياه والغذاء والأزمة الاقتصادية وغيرها من المشكلات التي تواجه العالم كله.

وبدأنا الحديث عن تفاعل وحركة جديدة مع دول شمال المتوسط والاتحاد الأوروبى بالكامل من أجل وجود منتدى نناقش فيه أجندة  وتصورات جديدة نضع فيها برامج عمل تنفيذية ورؤى جديدة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن هناك تقدير بالغ لمصر في الخارج، مشيراً الى أنه تحدث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبى معربة عن إعجابها للتجارب المصرية فى العديد من المجالات وتحدث معها أيضا  عن تجربة الربط الكهربائى مع مصر ومنظومة شرق المتوسط.

وأشار وكيل مجلس النواب الى أن هناك متابعين لكل كل مايتعلق فى مصر من تطور وانجازات وانهم يرصدوه فى الخارج.

وأضاف أبوالعينين: "أنا فخور بأن المجتمع الدولى يتحدث عن مصر وإنجازاتها، وكذلك انجازات مجلس النواب ونواب الشعب المصرى وعلى رأسهم الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وأشار الى أنه سوف يكون هناك إطلالة جديدة فى المنتدى الجديد وسوف يكون فيه أفكار ورؤى جديدة، مشيرا الى أن الفترة القادمة مهمة وبالأخص قمة المناخ التى سوف يكون لها اثر كبير على مصر.

البرلمان محمد أبو العينين مجلس النواب وكيل مجلس النواب الاتحاد الأوروبي النائب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

ترشيحاتنا

ضربها ليلة الفرح قدام المعازيم.. والد عروس الإسماعيلية ينهار أمام النيابة

بدء التشغيل الكامل لتطبيق Fatwa Pro لتدويل الفتوى والمعرفة الدينية.. فيديو

بسبب الصين.. تحرك استفزازي لـ أمريكا في المحيطين الهندي والهادئ

بكاء الأمير.. كيف أشعل ولي العهد الكويتي مواقع التواصل بـ دموعه.. فيديو

الهزار قلب نكد.. ماذا قالت عروس الإسماعيلية عن تفاصيل الخلاف مع زوجها؟

ننشر تفاصيل وبنود الميثاق الأخلاقي لدار الإفتاء المصرية لمواجهة التغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من الأدوية.. اعرف كيف يديرالدماغ عمليات التحكم بالأمراض وتبعاتها

الحق نفسك.. تحذير من ارتفاع الكوليسترول وتجاهل أعراضه

من رفوف مطبخك.. أفضل الأطعمة للوقاية من سرطان البروستاتا

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

فيديو

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة مبيعرفوش يمثلوا

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ