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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره 2000 جنيه.. موبايل موتورولا بأفضل المواصفات ينافس سامسونج وشاومي

موبايل موتورولا بأفضل
موبايل موتورولا بأفضل المواصفات ينافس سامسون

أطلقت شركة موتورولا Motorola الرائدة هاتف Moto E22s في الأسواق العالمية في شهر أغسطس الماضي، واليوم كشفت عنه في السوق الهندية وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وذلك بسبب أن الهاتف يتمتع بمواصفات مميزة مقابل سعر رخيص للغاية. 

 

سعر ومواصفات هاتف موتورولا  Moto E22s

 

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، سيتوفر الهاتف في 22 أكتوبر القادم مقابل 109 دولارات (أي ما يقرب من 2000 جنيه مصري تقريبا) لكنه لا يعرف سعره الرسمي في مصر حاليًا. وتستطيع شراء هاتف Moto E22s الجديد باللون الأزرق والأسود من خلال موقع Flipkart للبيع أونلاين.

 

يحتوي هاتف موتورولا  Moto E22s على شاشة نوع LCD عالية الدقة قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، ويحزم بطارية عملاقة تبلغ 5000 مللي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 10 وات.

 

ويعمل هاتف موتورولا  Moto E22s بواسطة معالج Helio G37 SoC ، ويعمل بنظام تشغيل Android 12 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، كما يوجد فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

 

يأتي الهاتف الذكي موتورولا  Moto E22s مزودًا ب 3 كاميرات ، منها كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، مع كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل في الخلف متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

 

يحصل هاتف موتورولا  Moto E22s على معيار IP52 لمقاومة الماء والغبار ويتميز بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب.

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