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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون شامل

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن إيران وروسيا ستوقعان اتفاق تعاون شامل بين البلدين بنهاية عام 2022.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال حسين أمير عبد اللهيان، إن "اتفاق التعاون الشامل بين البلدين سيوقع في طهران أو موسكو قبل نهاية العام".

وفي وقت سابق، قال مسؤولان إيرانيان كبيران، إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، في خطوة من المرجح أن تثير غضب أمريكا والقوى الغربية الأخرى.

وتم الاتفاق على صفقة في 6 أكتوبر، عندما زار النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ومسؤولان كبيران من الحرس الثوري الإيراني ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي موسكو لإجراء محادثات مع روسيا بشأن تسليم الأسلحة.

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وقال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، مطلع علي الأمر، “لقد طلب الروس المزيد من الطائرات المسيرة وتلك الصواريخ الباليستية الإيرانية بدقة محسنة، خاصة عائلة صواريخ فاتح وذو-الفقار”.

وأكد مسؤول غربي مطلع على الأمر ذلك، قائلا إن هناك اتفاقا ساريا بين إيران وروسيا لتقديم صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض، بما في ذلك صاروخ “ذو-الفقار”.

روسيا ايران موسكو طهران

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